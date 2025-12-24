fb ig video search mobile ETtoday

卡蒂B高調曬愛馬仕柏金包變奏　最愛彩色鱷魚皮材質

▲▼ Cardi B 。（圖／翻攝IG）

▲卡蒂B穿皮草大衣高調秀愛馬仕鱷魚皮Shoulder Birkin。（圖／翻攝iamcardib IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國饒舌天后卡蒂B（Cardi B）11月生下第四胎兒子，是她與美式足球員Stefon Diggs第一個孩子，產後她積極健身為明年巡迴演唱會備戰，已恢復產前凹凸有致的魔鬼身材，而她招牌浮誇造型也全面回歸，近日她身穿皮草大衣，大秀剛入手的愛馬仕（HERMÈS）鱷魚皮Shoulder Birkin柏金包，為包包拍每一個角度特寫，足見她對此百萬奢華包款的喜愛。

▲▼ Cardi B 。（圖／翻攝IG）

▲卡蒂B所戴的卡地亞美洲豹頭戒指也很搶眼。（圖／翻攝iamcardib IG）

有別於傳統柏金包的輪廓，卡蒂B所拎著森林綠鱷魚皮Shoulder Birkin柏金包，採獨特的長型設計，源起自2004年時任愛馬仕創意總監的Jean-Paul Gaultier創作的變奏版PG Shoulder Birkin，設計上肩背手柄較長、包體較柔軟，被視為比較偏向休閒與街頭風的柏金包版本，持續生產至2013年，當時提供40公分與42公分兩種尺寸，直至2025年再度回歸，發表更輕巧的29公分款式。

▲▼ Cardi B 。（圖／翻攝IG）

▲卡蒂B無論穿什麼色系服裝，總有同色系的愛馬仕包相襯，此為鱷魚皮材質凱莉包。（圖／翻攝iamcardib IG）

卡蒂B對於鱷魚皮材質的愛馬仕包款情有獨鍾，無論穿什麼色調的性感服裝，總能從衣帽間找出相襯的同色調愛馬仕包，足見收藏規模驚人；她同時也是珠寶大戶，此次曬新歡Shoulder Birkin柏金包，指間的卡地亞（Cartier）美洲豹頭戒也搶鏡，凸顯她的天后氣勢。

▲▼ Cardi B 。（圖／翻攝IG）

▲卡蒂B擁有不少特殊色的愛馬仕鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝iamcardib IG）

▲▼ Cardi B 。（圖／翻攝IG）

▲卡蒂B高調曬愛馬仕柏金包收藏。（圖／翻攝iamcardib IG）

卡蒂B, Hermes, 愛馬仕, 柏金包, 卡地亞, Cartier

