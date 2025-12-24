荷蘭未來女王「接地氣」曾酒吧打工　最貴行頭卡地亞見證重要時光

▲荷蘭未來女王阿瑪莉亞公主今年從阿姆斯特丹大學畢業。（圖／翻攝koninklijkhuis IG）

記者陳雅韻／台北報導

荷蘭王室今年的大事是未來女王、長公主阿瑪莉亞從阿姆斯特丹大學畢業，因此今年王室發出的聖誕賀卡，便是以國王威廉-亞歷山大一家五口慶祝阿瑪莉亞公主畢業的照片為卡片肖像照，而見證她人生重要時刻取得政治、心理學、法律與經濟學學士學位的錶款，正是簡潔優雅的卡地亞（Cartier）Panthère de Cartier美洲豹腕錶。





▲荷蘭王室將荷蘭國王一家五口慶祝阿瑪莉亞公主畢業合照作為今年聖誕卡的肖像照。（圖／翻攝koninklijkhuis IG）

22歲的阿瑪莉亞公主從小「接地氣」，就讀讀公立學校時自己騎腳踏車上學，成年後主動放棄每150萬歐元的皇室津貼，自己到酒吧打工賺生活費、和同學合租宿舍，直到2022年收到綁架威脅才被迫搬回王宮居住。今年夏天從阿姆斯特丹大學畢業後，繼續研修法律與國防課程，為未來接班王位做準備。





▲荷蘭小公主Ariane（左起）、國王威廉-亞歷山大、王后麥克西瑪、王儲阿瑪莉亞公主、二公主Alexia。

（圖／翻攝koninklijkhuis IG）

阿瑪莉亞公主的嚴謹與樸實作風反映在穿搭上，曾穿祖母傳承三代的服裝出席公眾場合，而全身上下最貴氣的行頭是卡地亞約112萬元的Panthère de Cartier美洲豹黃Ｋ金鑽錶，靈活柔軟的鍊帶結構讓人聯想到美洲豹的矯健身姿，是休閒與正式都好搭配的時髦錶款，陪伴她度過許多珍貴時光。





▲阿瑪莉亞公主佩戴的卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶，1,120,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）