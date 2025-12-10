CASIO竟飄詭異氣息　聯名《怪奇物語》吸劇迷目光

▲CASIO再次與Netflix影集《怪奇物語》合作推出聯名錶款DW-5600STT，4,200元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO再度攜手Netflix人氣影集《怪奇物語》推出全新聯名系列，迎接該劇於十一月播出的最終第五季。延續2023年的首次合作，品牌此次帶來兩款新作DW-5600STT與AQ-800EST，分別以G-SHOCK經典款DW-5600與CASIO VINTAGE風格的AQ-800為基礎，結合劇中象徵性的雙重世界概念設計，前者13日將於實體概念店銷售，AQ-800EST腕錶則於14日開賣。







▲CASIO DW-5600STT面盤的「LEDBACKLIGHT」字樣中，「A」字母呈現倒轉暗示兩個平行世界之間的連結。

▲CASIO與Netflix影集《怪奇物語》合作推出聯名錶款AQ-800EST，3,600元。

兩款腕錶的面盤以纏繞藤蔓作為主要視覺元素，呼應反派威可那的詭魅力量；細節部分亦融入角色設定，G-SHOCK DW-5600STT錶帶上的011字樣向人氣角色伊萊雯致敬，而CASIO AQ-800EST的001標記則象徵威可那在劇中的紋身。背蓋皆刻有影集官方標誌，DW-5600STT更在錶盤上反轉LED BACK LIGHT中的字母A，以隱晦方式呈現兩個平行世界的連結；AQ-800EST則以影集專屬字體呈現金屬時標，增添辨識度。





▲GU與《怪奇物語》聯名上衣印有四位主角圖案，990元。（圖／翻攝GU官網）

日本時尚品牌GU也與《怪奇物語》推出聯名系列，將最終季具代表性的元素與經典台詞融入男裝休閒衣設計中，例如印有選擇自身道路的四位主角，或以奪心魔圖案裝飾，讓粉絲一眼就能領略。





▲GU與《怪奇物語》聯名上衣背面印有奪心魔圖案，990元。（圖／翻攝GU官網）