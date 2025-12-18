葛妮絲派特洛女兒挖出30年舊衣　低胸露背裝美出新高度

▲葛妮絲派特洛（中）宣傳新片《橫衝直闖》，帶著女兒艾波（左）與兒子摩西。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

奧斯卡影后葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）近日為新片《橫衝直闖》（Marty Supreme）展開宣傳行程，出席紐約首映會時與21歲的女兒艾波馬丁（Apple Martin）與19歲的兒子摩西（Moses Martin）一同亮相，漂亮母女檔頓時成為鎂光燈捕捉焦點，因為女兒穿上媽媽近30年前穿過的同一件黑色 Calvin Klein Collection古董禮服，美好傳承蔚為佳話。

▲艾波馬丁身穿媽媽近30年前的Calvin Klein古董禮服大獲好評。（圖／CFP）

艾波與摩西馬丁承襲媽媽葛妮絲派特洛與酷玩樂團主唱爸爸克里斯馬丁的優良基因，是備受矚目的高顏值星二代。艾波已開啟模特兒事業，出席正式場合時最喜歡從影后媽媽的衣櫃挖寶，此次她穿葛妮絲派特洛1996年出席電影《艾瑪姑娘要出嫁》首映時的黑色Calvin Klein禮服，採低胸圓領設計搭配繞頸式肩帶與露背剪裁，完美貼合身形但整體線條依然輕鬆流暢，極簡設計雋永耐看。

當天艾波的髮型與珠寶搭配也有向媽媽致敬之意，她將頭髮隨性地盤成凌亂髮髻，耳際閃耀Tiffany & Co.的鑽石耳釘；弟弟摩西則以天空藍襯衫、灰色西裝外套、藍綠條紋領帶與白色長褲展現年輕活力，而主角葛妮絲派特洛有兒女相伴神采奕奕，她穿肩部點綴著蝴蝶結、下身是高開衩裙襬的黑色禮服，配上一抹紅唇，優雅毫不費力。

▲艾波與摩西容貌神似酷玩樂團爸爸克里斯馬丁。（圖／CFP）

