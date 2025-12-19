fb ig video search mobile ETtoday

勞力士免費展覽快搶名額　飛機裝置超好拍、首款GMT-Master錶來了

▲▼Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士 GMT-Master「穿越時區」展覽展示來自瑞士放大版的GMT-Master腕錶。（圖／勞力士提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士（Rolex）免費參觀的GMT-MASTER「穿越時區」展覽即起至28日於台北市松山文創園區一號倉庫登場，展場入口設計成登機口，邀參觀者進入以瑞士美景為背景，搭配可供拍照留念的飛機裝置，重現Oyster Perpetual GMT-Master（蠔式恒動格林威治型）腕錶誕生的1950年代航空場景，再步入「Time Zone to Time Zone」主展區，即可深入了解此經典錶款的演進史。

▲▼Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士 GMT-Master「穿越時區」展覽入口設計成登機口。

勞力士GMT-Master腕錶於1955年問世，以雙色外圈設計建立高度辨識度，透過24小時顯示第二時區，象徵跨時區旅行的概念。此次展覽將回顧GMT-Master與GMT-Master II 腕錶的重要發展歷程，呈現其在技術與設計上的創新里程碑。品牌展出多款經典傳承部門珍藏的古董作品，包括1955年史上首款GMT-Master型號6542腕錶、太空人Jack Swigert執行阿波羅13號任務時戴的勞力士GMT-Master腕錶等，而當代錶款亦同場亮相。此對公眾開放的展覽消息一出，受到台灣錶迷熱烈迴響，目前仍有少數名額可預約參觀。線上預約連結： https://gmt-exhibition-tw.rolex.com/

▲▼Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士 GMT-Master「穿越時區」展覽重現 1950 年代航空場景，呼應 GMT-Master腕錶問世的時代背景。

▲▼Rolex 。（圖／公關照）

▲參觀者於「Time Zone to Time Zone」主展區，可深入了解勞力士GMT-Master 系列的設計演進史。

▲▼ Rolex 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲勞力士展出1955年史上首款GMT-Master型號6542腕錶。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ Rolex 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲太空人Jack Swigert執行阿波羅13號任務時戴的勞力士GMT-Master腕錶。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士首款配備Cerachrom陶質字圈的GMT-MasterII 18K黃金腕錶。

同集團的帝舵表（Tudor）也有實用的BLACK BAY GMT錶款可供選擇，搭配啞酒紅色及藍色陽極氧化鋁字圈清楚顯示日與夜，代言人周杰倫近日收到品牌送的聖誕大禮，正是以此腕錶為藍本的三方聯名限量錶，面盤6時位置竟有他自己的潮牌PHANTACi、洛杉磯潮牌UNDEFEATED名稱，以及一排中文字「世界時光機」，呼應他的名曲《時光機》，從錶背「01/99」可知是限量99只，他搶下編號1，其他98只何時上市仍未公布。

▲▼Tudor 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫日前曝光曬帝舵表送的聖誕禮物Black Bay GMT錶，為三方聯名特殊款式。（圖／翻攝jaychou IG）

▲▼Tudor 。（圖／翻攝IG）

▲帝舵表Black Bay GMT腕錶，149,000元。（圖／帝舵表提供）

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

