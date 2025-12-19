風Luxury／亞洲首富兒出手闊氣　送梅西逾3400萬名錶當見面禮

▲梅西造訪印度富豪安南特安巴尼推動的大型 野生動物保護與復育中心Vantara，與獅子合影時手腕上未見錶款。（圖／翻攝vantara IG）



記者陳雅韻／台北報導

本周鐘錶圈焦點不是什麼厲害新錶發表，而是阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）造訪印度，兩手空空到印度信實工業集團董事長、亞洲首富穆克安巴尼（Mukesh Ambani）小兒子安南特安巴尼（Anant Ambani）推動的大型野生動物保護與復育中心Vantara參觀，出來時手腕上竟多了一只要價值過3400萬元的RICHARD MILLE名錶，原來是安南特安巴尼送給他的「見面禮」。

▲安南特安巴尼（左）送梅西上千萬元的RICHARD MILLE名錶，兩人合影時梅西已戴上手上。（圖／翻攝vantara IG）



▲安南特安巴尼戴RICHARD MILLE RM 056 Felipe Massa藍寶石陀飛輪雙秒追針計時碼錶，他的款式為特製橘色版本，估價逾58,000,000元。（圖／RICHARD MILLE提供 ）

身家估計超過3兆的亞洲首富穆克安巴尼一家，以豪奢作風聞名，老婆妮塔安巴尼（Nita Mukesh Ambani）收藏無數重量級祖母綠、名鑽，並擁有全球最貴、要價超過6000萬元的愛馬仕Hermès Sac Bijou Birkin鑽石柏金包；小兒子

安南特安巴尼則是赫赫有名的名錶大戶，每回亮相必定戴上千萬元的「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）或RICHARD MILLE高複雜功能錶款，且多為鑲嵌寶石的珍稀之作或獨一無二的訂製版本，此次接待梅西所戴的RICHARD MILLE RM 056 Felipe Massa藍寶石陀飛輪雙秒追針計時碼錶，也是品牌為他特製的橘色款，估價超過5800萬元。

▲梅西獲贈的RICHARD MILLE RM 003雙時區陀飛輪腕錶的Carbon TPT®碳纖維錶殼款，逾34,710,000元。（圖／RICHARD MILLE提供）

更令人咋舌的是安南特安巴尼送禮不手軟，與足球界傳奇人物梅西會面，直接送上逾3471萬元的RICHARD MILLE RM 003雙時區陀飛輪腕錶的Carbon TPT®碳纖維錶殼款，對於經常當空中飛人的梅西而言相當實用，立刻開心戴上手。

▲梅西收藏不少好錶，AP也是他的愛牌之一。（圖／翻攝leomessi IG）





▲梅西今年入手的AP限量150只的Royal Oak皇家橡樹系列萬年曆鏤空150周年腕錶，約6,844,000元。（圖／AP提供）

目前效力於美國職業足球大聯盟（MLS）的邁阿密國際足球俱樂部（Inter Miami CF）的梅西，多年的努力已累積百億身家，熱衷收藏各式名錶，勞力士（Rolex）、PP、AP（Audemars Piguet）等一線品牌都是他的愛牌，今年三大品牌新錶他都沒錯過，AP歡慶150周年的限量150只Royal Oak皇家橡樹系列限量版萬年曆鏤空錶即被他納入收藏。