申敏兒婚禮珠寶全是LV　星形鑽石耳環單邊520萬起

▲申敏兒（右）身穿Eile Saab白紗搭配LV珠寶當最美新娘。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

愛情長跑10年的韓星申敏兒與金宇彬，20日於首爾舉行盛大婚禮，申敏兒選穿黎巴嫩品牌Elie Saab白紗當最美新娘，心形領婚紗綴滿立體花卉已夠吸睛，因此珠寶選擇力求簡潔，她選搭LV（Louis Vuitton，路易威登）Diamonds系列鑽石耳環與Galaxie頂級珠寶系列中的白K金及鑽石項鍊，優雅大方。





▲申敏兒大婚之日佩戴LV Monogram Star星形切割2克拉鑽石耳環，單邊起始價約5,200,000元。

申敏兒與LV合作多年，是服裝大秀或珠寶活動常客，在大喜之日LV也沒缺席，精緻珠寶成為她的首選，頭紗下閃耀LV Diamonds鑽石系列耳環，是採單邊銷售的LV Monogram Star星形切割鑽石，獨家的切割靈感源自品牌享負盛名的Monogram圖案，2克拉要價約520萬元起。





▲申敏兒同時搭配LV Galaxie鑽石項鍊，6,750,000元。

而身穿心形領花卉白紗，申敏兒盡顯漂亮鎖骨線條，因此無需繁複設計的項鍊，LV風格俐落的Galaxie頂級珠寶系列鑽石項鍊便具畫龍點睛之效，整體設計向Monogram花朵圖案致敬，以18K白金的亮麗光澤與鑽石的璀璨華彩交織出一片華美。

