申敏兒婚禮珠寶全是LV　星形鑽石耳環單邊520萬起

▲▼申敏兒甜勾金宇彬入場！婚禮照曝光　夫妻倆準備「高級小禮」獲讚。（圖／翻攝自公司）

▲申敏兒（右）身穿Eile Saab白紗搭配LV珠寶當最美新娘。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

愛情長跑10年的韓星申敏兒與金宇彬，20日於首爾舉行盛大婚禮，申敏兒選穿黎巴嫩品牌Elie Saab白紗當最美新娘，心形領婚紗綴滿立體花卉已夠吸睛，因此珠寶選擇力求簡潔，她選搭LV（Louis Vuitton，路易威登）Diamonds系列鑽石耳環與Galaxie頂級珠寶系列中的白K金及鑽石項鍊，優雅大方。

▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲申敏兒大婚之日佩戴LV Monogram Star星形切割2克拉鑽石耳環，單邊起始價約5,200,000元。

申敏兒與LV合作多年，是服裝大秀或珠寶活動常客，在大喜之日LV也沒缺席，精緻珠寶成為她的首選，頭紗下閃耀LV Diamonds鑽石系列耳環，是採單邊銷售的LV Monogram Star星形切割鑽石，獨家的切割靈感源自品牌享負盛名的Monogram圖案，2克拉要價約520萬元起。

▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲申敏兒同時搭配LV Galaxie鑽石項鍊，6,750,000元。

而身穿心形領花卉白紗，申敏兒盡顯漂亮鎖骨線條，因此無需繁複設計的項鍊，LV風格俐落的Galaxie頂級珠寶系列鑽石項鍊便具畫龍點睛之效，整體設計向Monogram花朵圖案致敬，以18K白金的亮麗光澤與鑽石的璀璨華彩交織出一片華美。
 

►申敏兒婚紗細節曝光！選名人愛牌Elie Saab甜嫁金宇彬　夢幻心型領超美

►金宇彬、申敏兒大婚太浪漫！香氛婚禮小物早就是私下愛用

關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, 申敏兒, 金宇彬, Elie Saab

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

