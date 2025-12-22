申敏兒婚紗細節曝光！選名人愛牌Elie Saab甜嫁金宇彬　夢幻心型領超美

記者鮑璿安／綜合報導

南韓演藝圈迎來夢幻婚禮！申敏兒與金宇彬這對愛情長跑10年的銀幕情侶，於12月20日在首爾低調舉行非公開婚禮。雖然儀式隱密，雙方所屬經紀公司仍同步釋出兩人甜蜜婚紗照，畫面中兩人笑意滿盈，眼神裡藏不住幸福。而申敏兒身穿的奢華婚紗也隨之曝光，來自黎巴嫩婚紗Elie Saab， 成為這場世紀婚禮最耀眼的時尚亮點。

申敏兒的主婚紗出自高級訂製品牌 Elie Saab 2026春季婚紗系列，以立體花卉刺繡為主軸，搭配細緻的閃片織線與蕾絲細節，整體設計採用浪漫的公主蓬裙剪裁，完美襯托新娘的優雅氣質與甜美笑容。胸前心型領口恰到好處地展露鎖骨線條，延展至裙擺的滿版立體花朵則呈現出如夢似幻的繁花盛景。搭配 Louis Vuitton 白金鑲鑽 Galaxie 項鍊，更為整體造型點綴高貴光芒。

而她先前婚紗照中則換上了美國新銳品牌 Danielle Frankel 的緞面魚尾婚紗，該品牌近年在高端婚紗界頗具聲量，憑藉現代簡約與古典輪廓並存的設計語彙受到眾多名人青睞。申敏兒這套婚紗以極致貼合的馬甲式胸衣結合微透膚花紋下襬，凸顯曼妙曲線又不失端莊感。她捧著白色花束於雪中回眸微笑的黑白照片一釋出，立即成為社群熱搜焦點，寫下夢幻愛情的浪漫註解。