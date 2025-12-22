fb ig video search mobile ETtoday

金宇彬、申敏兒大婚太浪漫！香氛婚禮小物早就是私下愛用

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

金宇彬與申敏兒在20日舉辦非公開婚禮，長跑10年的兩人終成眷屬，讓許多粉絲都超感動，社群也有不少人轉發兩人的婚禮照片與現場花絮，只見兩人的婚禮小物，不僅是金宇彬本身就很愛的香氛，更是在小卡上寫下「聖誕快樂&新年快樂，感謝您抽出寶貴時間。宇彬 敏兒」，甜蜜感滿滿。

金宇彬,申敏兒,Acqua di Parma,香水,KORRES,香氣,婚禮,婚禮小物。（圖／品牌提供）

這次婚禮小物金宇彬與申敏兒挑選了Acqua di Parma藍色地中海阿瑪爾菲無花果珍釀淡香精贈送給賓客，而這已經不是第一次出現在新聞版面，之前金宇彬就曾在簽名會中，拿自己用的藍色地中海帕納里加州桂淡香水送粉絲，可見他早就對藍色地中海系列情有獨鍾，在人生重要時刻也成為贈禮首選。

阿瑪爾菲無花果珍釀淡香精是以2006年熱賣的阿瑪爾菲無花果淡香水為延伸，在2025年首度亮相，製作過程更是透過耗時8周的手工浸釀工藝，將香材更細緻、深層的香氛結構萃取出來，因此，可以感受到整體香味更加馥郁飽滿，呈現出更為多樣的層次。

原產於地中海地區的無花果在近年廣受歡迎，時常入菜，更是不少香氛品牌的靈感元素，來自希臘的KORRES也在聖誕節之際，推出白色無花果淡香水，捕捉無花果一口咬下時的清新果香，搭配地中海冬日晨光的純潔白淨，柑橘、薰衣草、龍涎香、麝香與雪松交織出乾淨明亮的溫柔氣息。

金宇彬, 申敏兒, Acqua di Parma, 香水, KORRES, 香氣, 婚禮, 婚禮小物

