天梭女錶台灣銷量飆升4成　歲末亮眼金色款搶市

▲▼ 天梭 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴天梭PVD金色PRC 100 Solar太陽能腕錶34mm，18,400元。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

被視為瑞士國民錶的天梭表（Tissot），今年在台灣的女錶市場表現亮眼，銷量與營收較去年雙雙飆升逾4成，歸功於豐富多元的設計與實用的功能，讓小資女也能無痛入手。歲末璀璨款式登場，各系列均有PVD金或玫瑰金色調錶款亮相，為即將來臨的新年與節慶穿搭增添亮點。

以功能性而言，天梭表今年的大熱門是搭載創新Lightmaster太陽能技術PRC 100 Solar太陽能腕錶，具14個月不需充電的長效續航力，且10年不需更換電池的優勢，一上市就獲得熱烈迴響，當中包括34毫米PVD金色錶款；而喜愛小巧優雅錶款的女性，肯定被外形如寶石多角切割面的矩形SRV腕錶吸引，歲末新增PVD金色與玫瑰金色鍊帶腕錶，展現高級質感。

▲▼ 天梭 。（圖／公關照）

▲天梭SRV石英腕錶玫瑰金PVD鍊帶款，15,700元。

熱愛帥氣與運動風格的女性，目光則落在以摩托車賽道精神為靈感的T-Race競速系列，首度推出錶徑38mm石英計時腕錶，錶圈設計源自摩托車煞車碟盤，錶殼側面呈現引擎冷卻片紋理，按把則呼應摩托車車把線條，最亮眼是PVD玫瑰金腕錶，襯托佩戴者的自信風采。

▲▼ 天梭 。（圖／公關照）

▲天梭T-Race競速系列計時腕錶38mm玫瑰金色款，19,300元。

日系品牌CITIZEN採用品牌獨家超級鈦與Sakura pink櫻花粉紅金打造的xC系列女錶也深受歡迎，兩款「daichi」新錶以自分別受白色沙灘與赤陶色土啟發，EE1004-65N腕錶面盤採用粉紅至藍灰色漸層白蝶貝，巧妙展現夕陽映照海面的柔和色彩，另一款EE1004-73W腕錶展現赤陶色至棕色的漸層面盤，詮釋大地土壤層疊的自然美感，6時位置均配置會隨時間變化出小鳥、太陽、星辰與月亮圖案的日月顯示盤，搭載電波對時與光動能技術，精準掌握時間。

▲▼ 天梭 。（圖／公關照）

▲CITIZEN xC系列光動能全球電波時計錶款「daichi」EE1004-73W，33,900元。（圖／CITIZEN提供）

