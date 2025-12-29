C羅首曝光「錶王」隱藏版　千萬全鑽錶閃瞎眾人

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ C羅 。（圖／翻攝IG）

▲C羅連3年獲頒環球足球獎「年度最佳中東球員」。（圖／翻攝cristiano IG）

記者陳雅韻／台北報導

連續3年登上全球收入最高運動員寶座、身家推估超過400億元的葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo），名錶收藏規模驚人，款款都是鑲滿鑽石或寶石的華麗版本。29日他與未婚妻喬治娜（Georgina Rodriguez）出席2025年環球足球獎典禮，首度曝光「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Nautilus系列型號5980/1400G-010飛返計時鑽錶，估價逾23,000,000元。

▲▼ C羅 。（圖／翻攝IG）

▲C羅與未婚妻喬治娜共同出席頒獎典禮，手腕閃耀PP隱藏版的全鑽錶。（圖／翻攝cristiano IG）

▲▼ C羅 。（圖／翻攝IG）

▲C羅佩戴的PP Nautilus型號5980/1400G-010飛返計時鑽錶，逾23,000,000元。（圖／翻攝佳士得官網）

C羅平日最愛戴的名錶品牌為Jacob & Co.、BVLGARI、HUBLOT等，在此次環球足球獎典禮上，他首度被目擊佩戴PP鑽錶，且非官網與目錄上錶款，而是每年僅有少許數量的隱藏版Nautilus系列型號5980/1400G-010飛返計時鑽錶，搭載CH 28-520C自動上鍊機芯，具60分鐘與12小時計時功能，18K白金錶圈、錶殼與鍊帶共鑲嵌182顆約15.46克拉梯鑽與893顆約4.468克拉圓鑽，無比耀眼。

▲▼ C羅 。（圖／翻攝IG）

▲C羅日前曬精實身材讓粉絲驚嘆不已。（圖／翻攝cristiano IG）

除了手腕上閃耀如冰塊的鑽錶吸睛，C羅的「冰塊肌」也讓粉絲看得目瞪口呆，他日前曬出桑拿後的裸身模樣，大曬線條分明的「冰塊腹肌」與爆青筋的腿，大方公開長年維持7%體脂肪的模樣，展現他超級自律的成果。

C羅, 喬治娜, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王

