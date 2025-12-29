fb ig video search mobile ETtoday

貝嫂閃耀248萬「錶王」方錶　當最美聖誕趴女主人

>

▲▼ 貝嫂 。（圖／翻攝IG）

▲維多利亞貝克漢（右）與妹妹Louise Adams一起過聖誕節。（圖／翻攝louisesadams IG）

記者陳雅韻／台北報導

貝克漢（David Beckham）夫婦一家在聖誕節前夕被爆出在社群上已被長子布魯克林與豪門媳婦妮可拉佩茲封鎖，儘管難過，夫婦倆依然與親戚一起度過溫馨聖誕節，身為女主人的「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）造型講究，身穿自己設計的同名品牌灰色洋裝，搭配剛入手的新錶—「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Cubitus系列型號7128/1R-001玫瑰金錶， 要價2,484,000元。

▲▼ 貝嫂 。（圖／翻攝IG）

▲維多利亞貝克漢戴PP新錶Cubitus系列型號7128/1R-001玫瑰金錶， 2,484,000元。（圖／翻攝louisesadams IG）

維多利亞貝克漢於聖誕節邀請爸媽與妹妹Louise Adams一家團聚，她開心與老公貝克漢共舞，手腕上閃耀PP Cubitus系列型號7128/1R-001玫瑰金錶，此獨特方形錶款配有水平浮雕圖案棕色面盤，其自動上鍊機芯的21K金自動盤亦飾以相同紋理，整體設計簡潔俐落，一如她的時尚風格，她多年來都是PP忠實擁護者，Nautilus系列女錶幾乎是「包色」購買。

▲▼ 貝嫂 。（圖／翻攝IG）

▲布魯克林（左）與貝克漢一家鬧翻，選擇與岳父岳母、老婆妮可拉佩茲（右）在美國過聖誕節。（圖／翻攝louisesadams IG）

而與貝克漢一家鬧不合的長媳妮可拉佩茲，則分享與老公布魯克林穿紅色聖誕睡衣在美國與娘家爸媽過節照，不過網友留言沒人祝他們聖誕快樂，一面倒勸布魯克林快與親生父母和好，直言「媽媽只有一個啊」！
 

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

►貝克漢長子秀廚藝沒人看　狠心封鎖家人網勸「快跟爸媽和好」

►貝克漢戴的11萬沙丘色帝舵表大賣　帥氣現身F1賽場

關鍵字：

維多利亞貝克漢, 貝克漢, 布魯克林, Patek Philippe, PP, 錶王, 百達翡麗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

2萬有找買得到日系的機械錶　CITIZEN動力儲存提升至60小時

2萬有找買得到日系的機械錶　CITIZEN動力儲存提升至60小時

亞洲首富妻盛裝出席親家母壽宴　百克拉寶石上身搶鏡

亞洲首富妻盛裝出席親家母壽宴　百克拉寶石上身搶鏡

CITIZEN溫柔系女錶出列　晚霞染上海灘色調太夢幻

CITIZEN溫柔系女錶出列　晚霞染上海灘色調太夢幻

迪麗熱巴優雅不費力　MIKIMOTO星星珠寶上身款款百搭 施華洛世奇聖誕掛飾擺件萌翻　年度限定款必收 西班牙未來女王允文允武　20歲完成空軍單飛任務 威廉承襲黛安娜王妃善心　帶長子為街友備餐 比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　 最容易PUA別人的三大星座！TOP 1最常無意中傷親友　忽冷忽熱讓人難以捉摸 高血糖患者必看！營養師：早餐這「5種食物」千萬別碰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面