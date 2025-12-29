貝嫂閃耀248萬「錶王」方錶　當最美聖誕趴女主人

▲維多利亞貝克漢（右）與妹妹Louise Adams一起過聖誕節。（圖／翻攝louisesadams IG）

記者陳雅韻／台北報導

貝克漢（David Beckham）夫婦一家在聖誕節前夕被爆出在社群上已被長子布魯克林與豪門媳婦妮可拉佩茲封鎖，儘管難過，夫婦倆依然與親戚一起度過溫馨聖誕節，身為女主人的「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）造型講究，身穿自己設計的同名品牌灰色洋裝，搭配剛入手的新錶—「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Cubitus系列型號7128/1R-001玫瑰金錶， 要價2,484,000元。





▲維多利亞貝克漢戴PP新錶Cubitus系列型號7128/1R-001玫瑰金錶， 2,484,000元。（圖／翻攝louisesadams IG）

維多利亞貝克漢於聖誕節邀請爸媽與妹妹Louise Adams一家團聚，她開心與老公貝克漢共舞，手腕上閃耀PP Cubitus系列型號7128/1R-001玫瑰金錶，此獨特方形錶款配有水平浮雕圖案棕色面盤，其自動上鍊機芯的21K金自動盤亦飾以相同紋理，整體設計簡潔俐落，一如她的時尚風格，她多年來都是PP忠實擁護者，Nautilus系列女錶幾乎是「包色」購買。





▲布魯克林（左）與貝克漢一家鬧翻，選擇與岳父岳母、老婆妮可拉佩茲（右）在美國過聖誕節。（圖／翻攝louisesadams IG）

而與貝克漢一家鬧不合的長媳妮可拉佩茲，則分享與老公布魯克林穿紅色聖誕睡衣在美國與娘家爸媽過節照，不過網友留言沒人祝他們聖誕快樂，一面倒勸布魯克林快與親生父母和好，直言「媽媽只有一個啊」！



