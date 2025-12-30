fb ig video search mobile ETtoday

亞洲首富妻愛馬仕包閃耀千萬鑽飾　華麗字母代表4個金孫

▲▼妮塔安巴尼 。（圖／翻攝IG）

▲妮塔安巴尼（左）拎的愛馬仕鱷魚皮柏金包上閃耀4個字母鑽飾。（圖／翻攝relianceupdates IG）

記者陳雅韻／台北報導

身家超過3兆台幣的亞洲首富、印度信實工業集團董事長穆克什安巴尼（Mukesh Ambani）的妻子妮塔安巴尼（Nita Mukesh Ambani），是愛馬仕（HERMÈS）超級VIP，擁有估價超過6000萬元、全球最高價的鑽石柏金包外，也是知名珠寶收藏家，她結合兩大收藏成就獨一無二奢華精品，日前所拎的鱷魚皮柏金包上閃耀4個字母鑽飾，分別代表她4個寶貝孫子，完全展現富豪帝國女主人的非凡氣勢。

▲▼妮塔安巴尼 。（圖／翻攝IG）

▲妮塔安巴尼的愛馬仕喜馬拉雅鱷魚皮柏金包上裝飾向設計師Ashna Mehta訂製4個孫子名字字首的鑽飾。（圖／翻攝ohmygashnaIG）

妮塔安巴尼每回總以華麗之姿出場，女王派頭十足，但遇見4個小孫子時立刻融化，總是一手牽一手抱，笑容藏不住。她特別向長媳Shloka Mehta的堂姐、珠寶設計師Ashna Mehta訂製4個孫子名字字首「 AKVP」 的鑽飾，成為她鱷魚皮柏金包上最亮眼的裝飾。

▲▼妮塔安巴尼 。（圖／翻攝IG）

▲每一個字母鑽飾上鑲嵌不同車工鑽石與帕拉伊巴碧璽。（圖／翻攝ohmygashnaIG）

每一款字母鑽石均以18K白金打造，鑲嵌不同車工的美鑽，鑽石旁綴滿巴西帕拉伊巴碧璽，華麗至極，4個代表妮塔安巴尼孫子姓名的字母珠寶，估價超過2400萬元。

