星巴克1／20起「大杯以上買一送一」　連續2天慶祝國際擁抱日

記者蔡惠如／綜合報導

明天將進入二十四節氣中的「大寒」，而中央氣象署也表示本周，來自蒙古西伯利亞的大陸高壓將挾帶強烈冷空氣南下，加上國際擁抱日也將在 1／21 登場，星巴克將於明 1／20 起一連兩天，推出「大杯以上買一送一」優惠，讓即便在大寒陰雨的消費者，也能體會到一絲暖意。今 1／19 周一伯朗咖啡館也有針對會員推出每日、美式咖啡買一送一優惠，小確幸從今天就能開始。

星巴克 1／20 至 1／21 期間推出「國際擁抱日 擁抱你我 好友分享日」優惠，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。

請注意優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請見下方列表。

伯朗咖啡館在 1 月底前，每周一持伯朗 Lounge 卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以 Lounge 卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。（南京概念店、科大概念店、城堡及員山門市不配合活動）

路易莎針對黑卡會員，在 2 月前續推上午 11 點前，第二杯咖啡半價優惠，採外門市精品咖啡「衣索比亞 夏娃藝妓日曬」，也推出原價 170 元，特價 150 元促銷。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市、苑裡稻香。