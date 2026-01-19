fb ig video search mobile ETtoday

星巴克1／20起「大杯以上買一送一」　連續2天慶祝國際擁抱日

>

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

明天將進入二十四節氣中的「大寒」，而中央氣象署也表示本周，來自蒙古西伯利亞的大陸高壓將挾帶強烈冷空氣南下，加上國際擁抱日也將在 1／21 登場，星巴克將於明 1／20 起一連兩天，推出「大杯以上買一送一」優惠，讓即便在大寒陰雨的消費者，也能體會到一絲暖意。今 1／19 周一伯朗咖啡館也有針對會員推出每日、美式咖啡買一送一優惠，小確幸從今天就能開始。

▲星巴克買一送一,星巴克,喝咖啡,咖啡。（圖／pixabay）

星巴克 1／20 至 1／21 期間推出「國際擁抱日 擁抱你我 好友分享日」優惠，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。 

請注意優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請見下方列表

▲星巴克買一送一,伯朗咖啡。（圖／翻攝伯朗咖啡館官方粉絲頁）

伯朗咖啡館在 1 月底前，每周一持伯朗 Lounge 卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以 Lounge 卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。（南京概念店、科大概念店、城堡及員山門市不配合活動）

▲星巴克買一送一,路易莎。（圖／業者提供）

路易莎針對黑卡會員，在 2 月前續推上午 11 點前，第二杯咖啡半價優惠，採外門市精品咖啡「衣索比亞 夏娃藝妓日曬」，也推出原價 170 元，特價 150 元促銷。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市、苑裡稻香。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

職場「3種地雷主管」遇到了快逃！情緒主導類型最會甩鍋

職場「3種地雷主管」遇到了快逃！情緒主導類型最會甩鍋

白衣黃漬起死回生！「5大污漬」清潔秘訣一次學會

白衣黃漬起死回生！「5大污漬」清潔秘訣一次學會

勞力士汽水暱稱一籮筐　GMT-Master錶還被稱「皮蛋圈」

勞力士汽水暱稱一籮筐　GMT-Master錶還被稱「皮蛋圈」

《穿著Prada的惡魔2》、《奧德賽》　2026年最受矚目的5部電影 美周記／南韓小眾香氛SW19台灣開賣、Dior讓點燭成為最優雅儀式 趙麗穎產後大秀性感腹肌　38歲小男孩短髮被封「赫本」 Threads上超火「光澤蜜粉」是什麼？7款專櫃與開架蜜粉推薦＋用法一次看 為什麼近年「姐弟戀」超受歡迎？3個原因難怪會讓人心動 「嘴硬心軟」星座Top 3 ！第一名說話很直卻超善良　心思比誰都單純 星巴克1／20起「大杯以上買一送一」　連續2天慶祝國際擁抱日

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面