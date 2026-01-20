為安海瑟薇設計婚紗、客串《穿著PRADA的惡魔》　回顧Valentino精彩一生



▲Valentino鍾愛紅色，Valentino Red成為傳奇經典。（圖／路透）

記者林明瑋 / 綜合報導

義大利傳奇時裝設計師、VALENTINO創辦人Valentino Garavani在羅馬辭世，享壽93歲。回顧Valentino Garavani一生，最大成就包括1986年獲得義大利總統授與的義大利官方最高榮譽獎Cavaliere di gran Croce，他熱愛紅色，經典Valentino Red蔚為代表。Valentino先生於2008年退休，品牌現由Alessandro Michele擔任創意總監，蔡依林是代言人之一，林志玲也與品牌友好。

▲Valentino Garavani為安海瑟薇設計婚紗。（圖／達志影像／美聯社）

1932年出生的Valentino Garavani，1960年在羅馬創立同名品牌，很快在高級訂製圈嶄露頭角，以線條乾淨、色彩純粹、剪裁極其精準聞名。當時的好萊塢與歐洲上流社會，正需要一種兼具優雅與力量感的服裝語言，他的設計恰好回應了這個時代需求。從「玉婆」伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）、「賈姬」賈桂琳．甘迺迪（Jacqueline Kennedy），到後來的安海瑟薇（Anne Hathaway），都成為他的忠實擁護者，也讓VALENTINO迅速被視為「巨星御用」的代名詞。

▲Valentino Garavani與伊莉莎白泰勒。（圖／達志影像／美聯社）

這些名人關係並非單向合作，而是長年累積的深厚情誼。Valentino Garavani與伊莉莎白泰勒的相識，被視為他職業生涯的重要轉捩點，1960年代，泰勒因拍攝電影《埃及豔后》（Cleopatra）前往義大利，兩人因此結緣。隔年，她出席電影《萬夫莫敵》（Spartacus）羅馬首映時，身穿VALENTINO白色禮服亮相，這一幕不僅登上各大媒體版面，也讓VALENTINO這個名字正式進入國際視野。

另一位關鍵人物，則是美國前第一夫人賈桂琳甘迺迪。她對VALENTINO的喜愛近乎著迷，1963年甘迺迪總統遇刺後，賈姬特別向Valentino訂製六套黑白色系洋裝，作為守喪期間的正式服裝。多年後，她改嫁希臘船王奧納西斯（Onassis），依然選擇穿上VALENTINO完成婚禮，象徵人生從哀悼走向新篇章。這些重要時刻，也讓VALENTINO的設計與女性生命中的關鍵節點緊密相連。

即使在2008年正式自品牌退休，Valentino Garavani並未離開時尚圈。品牌先由Alessandra Facchinetti短暫接任創意總監，隨後由Valentino Garavani欽點的Maria Grazia Chiuri與Pierpaolo Piccioli共同接棒（2008年至2016年），這組搭檔為VALENTINO建立更輕盈、浪漫的設計語言，也讓品牌成為「仙女衣」代表。

▲1992年，Valentino Garavani在VALENTINO米蘭秀後出場謝幕。（圖／路透）

2016年，Maria Grazia Chiuri被Dior延攬，Pierpaolo Piccioli獨挑大梁執掌品牌，直到2024年，為VALENTINO留下長達10多年的設計篇章。同年，Alessandro Michele接任創意總監，為品牌帶來全新風格與世代轉換。即便品牌交由不同才華的設計師主導，Valentino Garavani晚年仍活躍於社交與時尚場合，偶爾現身時裝周秀場，或為重要賓客打造訂製服，其中最為人熟知的例子，是他在2012年為安海瑟薇量身打造的婚紗，再次證明他對女性優雅的理解，始終不受年齡限制。此外，他在2006年的電影《穿著PRADA的惡魔》客串演自己，也為人津津樂道。

▲Valentino曾在電影《穿著PRADA的惡魔》客串露臉。（圖／翻攝網路）

Valentino Garavani不只是建立了一個品牌，更塑造了一種穿衣哲學，他用紅色定義熱情、用剪裁書寫自信，也讓高級訂製不再只是華服，而是真正參與女性人生的重要時刻。