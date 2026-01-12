fb ig video search mobile ETtoday

Prada春夏3顆必收新包搶看！蓮花粉新色束口袋、復古Bonnie超百搭

記者鮑璿安／綜合報導

Prada 延續 Miuccia Prada 與 Raf Simons 對影像語彙的探索，2026 春夏系列形象照品牌邀請美國藝術家 Anne Collier 操刀創作，將時尚形象變成可被觸摸、被托起、也被重新觀看的「真實物件」。以下也搶先來整理系列的3顆推薦包款，實用與時髦一次滿足。

本季每一幅形象照中，都能看到一雙來自畫面之外的手，托著模特兒的照片，將時尚廣告從單向傳遞，轉化成多重視角的觀看實驗，也意味著影像不再只是呈現，而是一種「被觀看、被思索」的存在。本季大片由攝影師 Oliver Hadlee Pearch 掌鏡，模特兒劉雯、Hunter Schafer、Carey Mulligan、Nicholas Hoult、Levon Hawke 等人共同演繹。他們的姿態與神情融合 Collier 的藝術語境，讓整組影像在柔軟與理性之間取得令人著迷的張力。

三款本季焦點包款推薦：

1. Prada Wish 絲緞 Duchesse 萬用袋

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

這款Prada Wish 萬用袋早在秀場上就引發話題，以絲緞 Duchesse 呈現出宛如禮服般的柔滑光澤，簡單束口細節卻顯精緻。輕巧、柔軟、具有高識別度，是春夏造型中最能悄然提升質感的實用單品，無論手拿或塞進大包，都能成為穿搭中的亮點。

2. Prada Bonnie 中號復古皮革手提袋（蓮花粉）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

被視為大勢手袋之一的Bonnie，以復古廓形結合柔軟皮革，春夏帶來療癒的蓮花粉色更添溫柔氣場，側邊抽繩、雙扣帶裝飾以及立體三角 Logo，加強包款辨識度。

3. Prada Explore 中號 Re-Nylon 及皮革手袋

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

受到實用主義推崇的郵差包Explore手袋，本季以Re-Nylon再生尼龍結合皮革的材質呈現，打造輕量卻結構完整的立體外型。精緻口袋配置與金屬扣帶細節，使整體充滿高端機能感。

同場加映

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲ LE CITY 依然是品牌的標誌性象徵，新款採用植物鞣製皮革與輕盈裂紋小牛皮，減輕了重量卻不失高級感 。（圖／品牌提供）

Balenciaga 經典之作 LE CITY 強勢回歸秀場，依然是品牌的標誌性象徵，新款採用植物鞣製皮革與輕盈裂紋小牛皮，減輕了重量卻不失高級感。也同步進化為可肩背或斜挎的多功能設計，抽繩變長許多、並加入鏡子配件，都展現出 Pierpaolo 對 Balenciaga 美學的全新詮釋。

Prada, 春夏包款, 時尚藝術, AnneCollier, 環保材質

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

