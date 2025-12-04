GD換2套Dolce＆Gabbana西裝成MAMA最強時尚王者！毛帽叛逆、低領超性感

fb ig video search mobile ETtoday

日前登場的2025 Mnet 亞洲音樂大賞（MAMA）上，G-DRAGON 以回歸專輯《Übermensch》強勢席捲舞台，在奪下「最佳男歌手」與「年度藝人」兩項大獎的同時，他的兩套登台造型也成為典禮上最受關注的時尚亮點。今年的 GD 選擇以 Dolce&Gabbana 2024 秋冬系列正式晚宴服亮相，將品牌擅長的義式奢華與他獨特的舞台態度完美結合，呈現出嶄新風格。

▲▼ MAMA／GD哀悼香港大火！發表奪獎感言前⋯　沉痛開口：突如其來的噩耗⋯ 。（圖／翻攝自MyVideo）

▲GD 以一頂搶眼的巨大毛帽現身，外套採用 Dolce&Gabbana 標誌性剪裁 。（圖／翻攝自MyVideo）

第一套造型中，GD 以一頂搶眼的巨大毛帽現身，展現他一貫的大膽，也讓本身較為正式的黑色絲絨晚禮服多了層叛逆的衝突魅力。絲絨材質的深邃光澤在舞台燈光下顯得沈穩而高級，外套採用 Dolce&Gabbana 標誌性的上下領片合一大劍領設計，以光澤絲緞延伸出細膩層次，使經典輪廓在他身上呈現更俐落的現代感。

▲▼ GD 。（圖／品牌提供）

▲▼ GD 。（圖／品牌提供）

▲▼ GD 。（圖／品牌提供）

第二套造型則展現出截然不同的風格，GD以更簡潔俐落的黑色西服登場，絲絨外套依然延續大劍領結構，內搭的低領襯衫微微露出鎖骨與飾品，使黑色禮服不至於過於正式，同時讓 GD 標誌性的飾品風格自然融入造型。他也在領口處別上黑絲帶，傳遞出對香港災民的深刻問候和致意。

▲▼ GD 。（圖／品牌提供）

▲ GD 緊接著也飛往紐約出席CHANEL 2026 Métiers d’art 工坊系列大秀。（圖／品牌提供）

GD工作行程滿檔，緊接著也飛往紐約出席CHANEL 2026 Métiers d’art 工坊系列大秀，以一身黑色短版外套登場，服裝輪廓乾淨俐落，然而細節卻充滿戲劇張力，衣領、袖口與腰線處點綴大量立體花朵，柔軟的白色花瓣層層堆疊，像是將香奈兒經典的山茶花語彙重新拆解、再組合，重生出屬於GD的個人魅力。

G-DRAGON, MAMA, 時尚造型, Dolce&Gabbana, 年度藝人

