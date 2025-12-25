你有「社畜體質」嗎？5個徵兆讓你越努力越被壓榨





記者鮑璿安／綜合報導

在職場中努力工作是基本，但如果你發現自己總是忙得喘不過氣、凡事一肩扛起卻得不到相應肯定，那可能不是「不夠努力」，而是你正陷入了所謂的「社畜體質」。這個詞源自日本，用來形容那些被職場文化吞噬、自我邊界模糊的上班族，他們看似認真，其實正在無聲地燃燒自己。以下整理出「職場社畜體質」常見的五個心理特質，若你也中了幾項，不妨重新審視自己與工作的關係。

1. 過度責任感：無法放手，總覺得自己該負責到底

這類型的人對工作極度認真，甚至認為「只要我不做，事情就會出錯」，經常主動扛下超出職責範圍的任務。雖然看似積極，但久而久之容易成為「便利型同事」，別人也會理所當然地將工作交給你。長期下來，這樣的過度承擔不僅使人疲憊，也可能模糊團隊分工，成為團隊資源失衡的根源。

2. 不懂拒絕：凡事都說「可以」，卻默默承受壓力

害怕衝突、不敢得罪人，是許多社畜型人格無法拒絕工作的原因。即便已經超出負荷，仍會笑著答應加班、接下新任務，只因「不想被認為不合群」，這種長期的壓抑和討好，會讓人逐漸失去自我，甚至導致身心過勞與情緒耗竭。

3. 以被需要為價值依附

當一個人將「被需要」視為自我價值的主要依據，就很容易在職場中迷失方向。他們習慣性將他人的認可當成目標，當不被請求協助時甚至感到不安，這樣的依附心理讓人無法從工作抽身，無形中強化了「越努力越重要」的錯誤邏輯。

4. 追求完美、不容許自己出錯

許多職場過勞者都有一個共通點，就是完美主義，他們無法容忍任何瑕疵，總是希望將每件事做到極致，卻忽略現實資源的限制。完美主義表面上追求品質，實際上卻可能因反覆修正、效率下降，導致無止盡的加班與自我否定，讓人陷入過勞與焦慮的惡性循環。

5. 無法切割工作與生活

「回訊息只要10秒」、「假日會議我可以參加」，這些語句聽來敬業，實際上卻是一種界線模糊的表現。社畜體質最危險的地方就是「無法好好休息」，即使身在家中，心思仍在工作上。長期無法關機的生活，不僅消耗心力，也會影響與家人、朋友的連結，進一步剝奪生活的品質。