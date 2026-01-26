大秀直擊 / Dior高訂用上鐵隕石＋仙客來？陳庭妮全身幸運草等看美衣

▲Dior 2026春夏高級訂製服在巴黎發表。（影／品牌提供）

記者林明瑋／綜合報導

2026秋冬男裝周之後，緊接著進入2026春夏高級訂製服周，一年要創造出18個系列的最強時尚打工人Jonathan Anderson，將獻出執掌Dior後的首個高訂系列，品牌大使陳庭妮已經抵達巴黎準備出席這場備受矚目的盛會，出發前她穿上幸運草圖騰的服裝與休閒鞋，相當俏麗。想在第一時間看到這場Jonathan Anderson的首次高訂秀，今天（1/26）晚間9點45分開影片看直播即可。

▲陳庭妮穿Dior 2026春夏綴滿幸運草的服裝，顯德輕鬆俏麗。（圖／翻攝chen_ting_ni IG）

陳庭妮全身穿上Dior 2026春夏Dior Clover幸運草圖騰系列，包括襯衫、牛仔裙，以及休閒鞋，幸運草來自Jonathan Anderson對Dior經典符碼的重新詮釋，讓幸運不只是抽象象徵，並化為可被穿著、使用與重複記住的圖案語言，且三葉酢醬草是愛爾蘭的代表也是國花，隱隱道出Jonathan Anderson來自愛爾蘭的身份。

而陳庭妮手提的Dior Book Tote，採用全新Toile de Jouy Clover法式印花，在經典圖騰結構中加入幸運草元素，讓熟悉的法式視覺產生新的閱讀方式，Dior Saltwind休閒鞋則讓整體造型更顯輕盈實穿，並搭配Diorette新系列珠寶中的小瓢蟲項鍊，點出可愛細節。

▲Dior Book Tote刺繡帆布中型托特包120,000元、Dior Saltwind幸運草刺繡帆布休閒鞋33,000元。（圖／品牌提供）



▲Diorette瓢蟲項鍊。（圖／品牌提供）

關於2026春夏高訂系列，Dior搶先曝光了一些線索，包括在摩洛哥Agoudal地區發現的鐵隕石、2025年10月於法國Château de Breteuil拍攝的仙客來花田影像，以及一件輪廓流暢以皺褶打造的白色禮服，裙襬處有美麗的蝴蝶結，與2026春夏女裝系列很有連貫性。

▲陳庭妮已抵達巴黎，並秀出Dior高訂秀邀請函。（圖／翻攝chen_ting_ni IG）

▲Dior搶先曝光鐵隕石和仙客來花田的影像，以及一襲白色禮服，透露2026高級訂製服線索。（圖／翻攝Dior IG）

2026巴黎高級訂製服周於巴黎時間1月26日展開，為期4天，包括Dior、CHANEL、Giorgio Armani Privé、Valentino、Elie Saab、Zuhair Murad等約28個品牌輪番上陣，展現最華美的丰姿。