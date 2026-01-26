fb ig video search mobile ETtoday

大秀直擊 / Dior高訂用上鐵隕石＋仙客來？陳庭妮全身幸運草等看美衣

>

▲Dior 2026春夏高級訂製服在巴黎發表。（影／品牌提供）

記者林明瑋／綜合報導

2026秋冬男裝周之後，緊接著進入2026春夏高級訂製服周，一年要創造出18個系列的最強時尚打工人Jonathan Anderson，將獻出執掌Dior後的首個高訂系列，品牌大使陳庭妮已經抵達巴黎準備出席這場備受矚目的盛會，出發前她穿上幸運草圖騰的服裝與休閒鞋，相當俏麗。想在第一時間看到這場Jonathan Anderson的首次高訂秀，今天（1/26）晚間9點45分開影片看直播即可。

▲Dior陳庭妮。（圖／品牌提供、翻攝陳庭妮、Dior IG）

▲Dior陳庭妮。（圖／品牌提供、翻攝陳庭妮、Dior IG）

▲Dior陳庭妮。（圖／品牌提供、翻攝陳庭妮、Dior IG）

▲陳庭妮穿Dior 2026春夏綴滿幸運草的服裝，顯德輕鬆俏麗。（圖／翻攝chen_ting_ni IG）

陳庭妮全身穿上Dior 2026春夏Dior Clover幸運草圖騰系列，包括襯衫、牛仔裙，以及休閒鞋，幸運草來自Jonathan Anderson對Dior經典符碼的重新詮釋，讓幸運不只是抽象象徵，並化為可被穿著、使用與重複記住的圖案語言，且三葉酢醬草是愛爾蘭的代表也是國花，隱隱道出Jonathan Anderson來自愛爾蘭的身份。

而陳庭妮手提的Dior Book Tote，採用全新Toile de Jouy Clover法式印花，在經典圖騰結構中加入幸運草元素，讓熟悉的法式視覺產生新的閱讀方式，Dior Saltwind休閒鞋則讓整體造型更顯輕盈實穿，並搭配Diorette新系列珠寶中的小瓢蟲項鍊，點出可愛細節。

▲Dior陳庭妮。（圖／品牌提供、翻攝陳庭妮、Dior IG）

▲Dior Book Tote刺繡帆布中型托特包120,000元、Dior Saltwind幸運草刺繡帆布休閒鞋33,000元。（圖／品牌提供）

▲Dior陳庭妮。（圖／品牌提供、翻攝陳庭妮、Dior IG）
▲Diorette瓢蟲項鍊。（圖／品牌提供）

關於2026春夏高訂系列，Dior搶先曝光了一些線索，包括在摩洛哥Agoudal地區發現的鐵隕石、2025年10月於法國Château de Breteuil拍攝的仙客來花田影像，以及一件輪廓流暢以皺褶打造的白色禮服，裙襬處有美麗的蝴蝶結，與2026春夏女裝系列很有連貫性。

▲陳庭妮。（圖／翻攝陳庭妮IG）

▲陳庭妮已抵達巴黎，並秀出Dior高訂秀邀請函。（圖／翻攝chen_ting_ni IG）

▲Dior陳庭妮。（圖／品牌提供、翻攝陳庭妮、Dior IG）

▲Dior陳庭妮。（圖／品牌提供、翻攝陳庭妮、Dior IG）

▲Dior搶先曝光鐵隕石和仙客來花田的影像，以及一襲白色禮服，透露2026高級訂製服線索。（圖／翻攝Dior IG）

2026巴黎高級訂製服周於巴黎時間1月26日展開，為期4天，包括Dior、CHANEL、Giorgio Armani Privé、Valentino、Elie Saab、Zuhair Murad等約28個品牌輪番上陣，展現最華美的丰姿。

►ROSÉ無懼零下低溫照露美腿　超萌愛犬穿橫條裝搶鏡

►Dior蝴蝶結包甜度破表！春夏5大亮點：愛爾蘭國花藏幸運、扣子超可愛

關鍵字：

Dior, HauteCouture, 陳庭妮, JonathanAnderson

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起「連三天」買一送一！星禮程會員多賺一杯

星巴克今起「連三天」買一送一！星禮程會員多賺一杯

Melody 47歲還是又瘦又美！飯前先喝500cc　親曝最有感「MC瘦身法」

Melody 47歲還是又瘦又美！飯前先喝500cc　親曝最有感「MC瘦身法」

美周記／TOM FORD情慾無花果一聞就上癮、Diptyque臘梅香氛春節限定

美周記／TOM FORD情慾無花果一聞就上癮、Diptyque臘梅香氛春節限定

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降 網友一致通過！「超級拖延症」星座Top 5　巨蟹情緒化易誤事 星巴克1／26起大杯以上買一送一　星禮程會員連3天爽賺一杯 2026男生髮型推薦　CORTIS嚴成玹同款剪裁「Texture Cut」近年正流行 上蜜粉總是卡粉、結塊？3個小細節改善斑駁底妝 如何判斷他對你有好感？5種「戀愛訊號」教你確定他的心 愛馬仕隱藏好物「Kelly 18」鎖釦皮帶默默竄紅　可繫、可背還能當髮飾

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面