米蘭男裝周／許光漢與邊佑錫男神齊聚！Prada泛黃舊衣搭短斗篷吸睛

記者鮑璿安／綜合報導

在充滿不確定性的時代，Prada 選擇回到「記憶」本身，於米蘭男裝周登場的 Prada 2026 秋冬男裝系列，由 Miuccia Prada 與 Raf Simons 共同操刀，以「BEFORE AND NEXT」為命題，拋出一個關於未來的提問，我們是否能從既有的經驗與集體記憶之中，建構下一步前行的方向，秀場不斷出現充滿褶皺的衣物、泛黃的舊衣、壓扁的帽子，顛覆既定印象。秀場前排更是星光雲集，包括韓星Karina與邊佑錫、台灣代表許光漢等人皆現身觀秀，高顏值十分吸引人。

▲韓星Karina與邊佑錫、台灣代表許光漢等人皆現身觀秀 。（圖／翻攝自IG）

▲服裝不只是被觀看的物件，而是連結生命、思想與時間的媒介。（圖／品牌提供）

秀場選址於 Fondazione Prada 的 Deposito 空間，場域本身如同時間留下的殘影，被重新拆解、框構與連結，這樣的空間語境，也成為系列核心概念的延伸，服裝不只是被觀看的物件，而是連結生命、思想與時間的媒介。層次堆疊成為本季最鮮明的視覺語言，針織衫下探出的長袖、風衣之下再疊披風、斗篷覆蓋西裝輪廓，更體現了機能性與秀場的激烈碰撞，顏色如同調色盤般鮮亮，Prada 將秋冬男裝熟悉的「穿搭層次」推向極致，卻不流於繁複。服裝因此成為生活痕跡的容器，提醒人們記得過去，本身就是一種尊重。

系列根基於 Prada 一貫的經典男裝語彙，包括修長而精準的剪裁、西裝、大衣與風衣，但在比例、材質與搭配方式上被全面重新定義。皮革長大衣內搭亮色針織，嚴謹與柔軟並置；風衣結合短斗篷設計，模糊功能與裝飾的界線；西裝之下不再是傳統襯衫，而是低領背心與方形剪裁內搭，悄然顛覆男裝既定的端莊印象。

看更多話題新作





▲BALENCIAGA 秋季 26 系列名為身體與感知。（圖／品牌提供）

Balenciaga最新釋出2026年秋季形象大片，由創意總監Pierpaolo Piccioli持續以解構日常的視角切入，透過超貼身緊身連身衣、低腰褲型與誇張肩線結構，強調人在服裝中自由活動的姿態，當中也悄悄揭露了與NBA、MANOLO BLAHNIK 的驚喜聯名，將本是違和的一切化作新篇章的看點。由 Robin Galiegue 在巴黎拍攝的一組形象照中，揭示了Pierpaolo Piccioli的最新設計美學，首次亮相的男裝系列其靈感源自創始人 Cristóbal Balenciaga 為自己穿著所設計的作品，帶來一種沉穩冷靜的著裝風格，面料上也延續夏季系列的neo-gazar ，帶來輕盈空氣感短款大衣。