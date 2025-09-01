fb ig video ETtoday search mobile

Lisa私服不改火辣本色　曬270萬愛馬仕珠寶錶吸睛

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa穿Loewe露背洋裝搭配愛馬仕珠寶錶。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK結束歐洲巡迴演唱會，4位成員把握機會享受休息時光，泰籍團員Lisa分享在歐洲海邊度假的美照，私服穿搭她不改火辣本色，大露美背或蜜桃臀成日常，且從服裝到配件都不是代言品牌，亮出愛馬仕（HERMÈS）要價約2,696,000元的珠寶錶吸睛。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa佩戴的愛馬仕Faubourg 18K白金鑲鑽與綠寶石腕錶，約2,696,000元。（圖／愛馬仕提供）

Lisa手握LV（Louis Vuitton，路易威登）、寶格麗（BVLGARI）等一線品牌代言，公開活動盡力為品牌搏曝光，日常則喜愛混搭不同品牌，愛馬仕即是她的心頭好，除了開跑車時曝光經典柏金包一角，近日她也愛戴愛馬仕錶徑僅15mm的Faubourg珠寶錶，此款腕錶鑲嵌132顆約0.52克拉美鑽與256顆約1.01克拉綠寶石，搭配小巧的孔雀石面盤，遠看就像一條細緻手鍊，實際上是顯示時間的時計。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa乘船出海帶著FENDI Baguette包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

除了愛馬仕珠寶錶為整體造型增添華麗感，Lisa也頻頻換包，乘船出海時拎Fendi多色拼接的Baguette包，而穿Tank Air迷你裙洋裝逛街時則換拎The Row亮黃色包，鮮少重複的穿搭，展現傲人的時尚資源。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa私服也火辣，露出蜜桃臀。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa穿Tank Air迷你裙洋裝搭配The Row亮黃色包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

