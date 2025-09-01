fb ig video ETtoday search mobile

喬治克隆尼律師老婆比女星還美　他秀歐米茄金錶搶鏡

>

▲▼ 喬治克隆尼 。（圖／歐米茄）

▲喬治克隆尼（右）請攝影多拍漂亮老婆艾默。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

男星喬治克隆尼（George Clooney）與人權律師老默（Amal Clooney）是好萊塢赫赫有名的神仙眷侶，國際紅毯上總能見到兩人曬恩愛的畫面，第82屆威尼斯影展也不例外，兩人攜手出席新片《Jay Kelly》首映會，艾默身穿30年前的古董衣大秀美腿，漂亮模樣「比女明星還女明星」，喬治克隆尼也大方將風采留給老婆，比手勢請攝影多拍嬌妻，歐米茄（OMEGA）金錶也跟著搶鏡了。

▲▼喬治克隆尼 。（圖／路透社）

▲喬治克隆尼在紅毯上少不了親吻老婆手的橋段。（圖／路透社）

美貌與智慧兼具的艾默，是時尚穿搭好手，此次登威尼斯影展，選穿法國設計師品牌Jean-Louis Scherrer 1995秋冬高級訂製服，不僅是30年前的古董衣，且是一般人難以駕馭的紫色，她依然穿出女神氣勢，迷你裙設計讓她盡顯修長美腿優勢，後面的蓬裙拖尾展現大氣風格，拖尾隨風飄起時，老公喬治克隆尼還幫忙撫平，相當貼心。

▲▼歐米茄 。（圖／公關照）

▲喬治克隆尼佩戴歐米茄海馬系列 37 毫米 Milano Cortina 2026 腕錶，637,000元。（圖／歐米茄，以下同）

艾默當天搭配卡地亞（Cartier）珠寶，喬治克隆尼則戴上代言多年的歐米茄錶，他所戴的款式為海馬系列 37 毫米 Milano Cortina 2026 米蘭科爾蒂納冬奧腕錶，以 18K Moonshine™ 金打造錶殼， 配備獨特的六角形錶冠，並搭配白色大明火琺瑯面盤，海馬標誌和分鐘圈等轉印標記均以灰色小明火琺瑯呈現，而底蓋刻有Milano Cortina 2026 冬季奧運會官方標誌紀念徽章，內部搭載8807同軸擒縱大師天文台認證機芯，是一只能與正裝完美搭配且意義非凡的錶款。

關鍵字：

喬治克隆尼, 艾默, OMEGA, 歐米茄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

孫藝真雪白肌驚豔威尼斯　背肌線條零死角

孫藝真雪白肌驚豔威尼斯　背肌線條零死角

星巴克今起連續3天「大杯以上買一送一」　限定16款現賺一杯

星巴克今起連續3天「大杯以上買一送一」　限定16款現賺一杯

高顏值機能跑鞋4雙推薦！ON、ASICS上榜　新手到進階跑者都愛穿

高顏值機能跑鞋4雙推薦！ON、ASICS上榜　新手到進階跑者都愛穿

美周記／THREE植萃保養回歸9/1開賣、曼秀雷敦推抗痘棉片 不想等到60歲才享受生活　國外年輕人開始興起「微退休」模式 最容易早婚三大星座！TOP 1先結婚定下來　愛情可以慢慢經營 「精靈女王」凱特布蘭琪3年前舊禮服重穿！威尼斯影展羽毛裝氣勢完勝 迷你香水組合12款推薦！超可愛小香集結　出門旅行或送禮收藏都適合 值得深交的好友該怎麼挑？4種性格最可靠 研究：當「邊緣人」其實更快樂　好朋友幾個就夠了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面