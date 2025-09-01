喬治克隆尼律師老婆比女星還美　他秀歐米茄金錶搶鏡

▲喬治克隆尼（右）請攝影多拍漂亮老婆艾默。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

男星喬治克隆尼（George Clooney）與人權律師老默（Amal Clooney）是好萊塢赫赫有名的神仙眷侶，國際紅毯上總能見到兩人曬恩愛的畫面，第82屆威尼斯影展也不例外，兩人攜手出席新片《Jay Kelly》首映會，艾默身穿30年前的古董衣大秀美腿，漂亮模樣「比女明星還女明星」，喬治克隆尼也大方將風采留給老婆，比手勢請攝影多拍嬌妻，歐米茄（OMEGA）金錶也跟著搶鏡了。





▲喬治克隆尼在紅毯上少不了親吻老婆手的橋段。（圖／路透社）

美貌與智慧兼具的艾默，是時尚穿搭好手，此次登威尼斯影展，選穿法國設計師品牌Jean-Louis Scherrer 1995秋冬高級訂製服，不僅是30年前的古董衣，且是一般人難以駕馭的紫色，她依然穿出女神氣勢，迷你裙設計讓她盡顯修長美腿優勢，後面的蓬裙拖尾展現大氣風格，拖尾隨風飄起時，老公喬治克隆尼還幫忙撫平，相當貼心。





▲喬治克隆尼佩戴歐米茄海馬系列 37 毫米 Milano Cortina 2026 腕錶，637,000元。（圖／歐米茄，以下同）

艾默當天搭配卡地亞（Cartier）珠寶，喬治克隆尼則戴上代言多年的歐米茄錶，他所戴的款式為海馬系列 37 毫米 Milano Cortina 2026 米蘭科爾蒂納冬奧腕錶，以 18K Moonshine™ 金打造錶殼， 配備獨特的六角形錶冠，並搭配白色大明火琺瑯面盤，海馬標誌和分鐘圈等轉印標記均以灰色小明火琺瑯呈現，而底蓋刻有Milano Cortina 2026 冬季奧運會官方標誌紀念徽章，內部搭載8807同軸擒縱大師天文台認證機芯，是一只能與正裝完美搭配且意義非凡的錶款。

