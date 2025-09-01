fb ig video ETtoday search mobile

孫藝真雪白肌驚豔威尼斯　背肌線條零死角

>

▲▼ 孫藝真 。（圖／達志影像／美聯社）

▲孫藝真穿紐約品牌CUCCULELLI SHAHEEN黑色禮服搭配DAMIANI珠寶登威尼斯影展紅毯，驚艷全場。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

由南韓名導朴贊郁執導的新片《徵人啟弒》入圍第82屆威尼斯影展主競賽單元，男女主角李秉憲與孫藝真親赴威尼斯宣傳，此部片是孫藝真當媽媽後第一部作品，她格外重視，整趟行程無論宛如時尚大秀，讓人見識她勤於健身的傲人成果，特別是兩套禮服造型大露雪白肌與美背，她對於背肌線條相當自信，在房內對鏡自拍全把焦點放在背部。

▲▼ 孫蔭真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真穿倫敦品牌Hermione de Paula花卉禮服優雅迷人。（圖／翻攝yejinhand IG）

孫藝真與《徵人啟弒》演員們一同登上威尼斯影展紅毯時，穿紐約品牌CUCCULELLI SHAHEEN黑色肚兜式蕾絲禮服搭配DAMIANI珠寶，高級性感的穿搭贏得一片好評；另一套倫敦品牌Hermione de Paula花卉禮服優雅迷人，轉過身同樣大秀美背吸睛。

▲▼ 孫蔭真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真對自己的背肌線條相當自信。（圖／翻攝yejinhand IG）

▲▼ 孫蔭真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真以清新的白色短裙造型搭配DAMIANI海水藍寶石戒指。（圖／翻攝yejinhand IG）

此次孫藝真也抽空遊威尼斯，與李秉憲的明星老婆李珉廷一起出遊，兩位女星不忘「帶貨」責任，一襲黑色裙裝的孫藝真搭配代言品牌的Testoni包款，而李珉廷拎著FENDI新包同行；而上街吃冰時，孫藝真換上另一套出自南韓品牌EENK的細肩帶紫色裙裝，她隨意將同色系的針織外套綁在肩上，輕鬆的心情全寫在臉上。

▲▼ 孫蔭真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真（右）拎著代言的Testoni包，與帶著Fendi包的李秉憲明星老婆李珉廷出遊。（圖／翻攝216jung IG）

▲▼ 孫蔭真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真開心在街頭吃冰，一身浪漫紫色裙裝出自南韓品牌EENK。（圖／翻攝yejinhand IG）

關鍵字：

孫藝真, 威尼斯影展

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起連續3天「大杯以上買一送一」　限定16款現賺一杯

星巴克今起連續3天「大杯以上買一送一」　限定16款現賺一杯

高顏值機能跑鞋4雙推薦！ON、ASICS上榜　新手到進階跑者都愛穿

高顏值機能跑鞋4雙推薦！ON、ASICS上榜　新手到進階跑者都愛穿

美周記／THREE植萃保養回歸9/1開賣、曼秀雷敦推抗痘棉片

美周記／THREE植萃保養回歸9/1開賣、曼秀雷敦推抗痘棉片

不想等到60歲才享受生活　國外年輕人開始興起「微退休」模式 最容易早婚三大星座！TOP 1先結婚定下來　愛情可以慢慢經營 「精靈女王」凱特布蘭琪3年前舊禮服重穿！威尼斯影展羽毛裝氣勢完勝 迷你香水組合12款推薦！超可愛小香集結　出門旅行或送禮收藏都適合 值得深交的好友該怎麼挑？4種性格最可靠 研究：當「邊緣人」其實更快樂　好朋友幾個就夠了 單身又怎樣！「5件小事」也能給自己滿滿幸福感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面