孫藝真雪白肌驚豔威尼斯　背肌線條零死角

▲孫藝真穿紐約品牌CUCCULELLI SHAHEEN黑色禮服搭配DAMIANI珠寶登威尼斯影展紅毯，驚艷全場。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

由南韓名導朴贊郁執導的新片《徵人啟弒》入圍第82屆威尼斯影展主競賽單元，男女主角李秉憲與孫藝真親赴威尼斯宣傳，此部片是孫藝真當媽媽後第一部作品，她格外重視，整趟行程無論宛如時尚大秀，讓人見識她勤於健身的傲人成果，特別是兩套禮服造型大露雪白肌與美背，她對於背肌線條相當自信，在房內對鏡自拍全把焦點放在背部。





▲孫藝真穿倫敦品牌Hermione de Paula花卉禮服優雅迷人。（圖／翻攝yejinhand IG）

孫藝真與《徵人啟弒》演員們一同登上威尼斯影展紅毯時，穿紐約品牌CUCCULELLI SHAHEEN黑色肚兜式蕾絲禮服搭配DAMIANI珠寶，高級性感的穿搭贏得一片好評；另一套倫敦品牌Hermione de Paula花卉禮服優雅迷人，轉過身同樣大秀美背吸睛。





▲孫藝真對自己的背肌線條相當自信。（圖／翻攝yejinhand IG）





▲孫藝真以清新的白色短裙造型搭配DAMIANI海水藍寶石戒指。（圖／翻攝yejinhand IG）

此次孫藝真也抽空遊威尼斯，與李秉憲的明星老婆李珉廷一起出遊，兩位女星不忘「帶貨」責任，一襲黑色裙裝的孫藝真搭配代言品牌的Testoni包款，而李珉廷拎著FENDI新包同行；而上街吃冰時，孫藝真換上另一套出自南韓品牌EENK的細肩帶紫色裙裝，她隨意將同色系的針織外套綁在肩上，輕鬆的心情全寫在臉上。





▲孫藝真（右）拎著代言的Testoni包，與帶著Fendi包的李秉憲明星老婆李珉廷出遊。（圖／翻攝216jung IG）





▲孫藝真開心在街頭吃冰，一身浪漫紫色裙裝出自南韓品牌EENK。（圖／翻攝yejinhand IG）