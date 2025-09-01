fb ig video ETtoday search mobile

婁峻碩滿滿求生慾想獨旅「不好說」　宋芸樺大推瑞士火車旅行

>

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲宋芸樺（左）與婁峻碩擔任萬寶龍Let’s Write Pop-up開幕嘉賓。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）今與好萊塢導演Wes Anderson再度攜手，一同打造第二部宣傳短片《Let’s Write》，以火車旅行為主題的精緻車廂場景在台北101購物中心松智路入口真實呈現，歌手婁峻碩與演員宋芸樺今（1日）擔任開幕嘉賓，勾起宋芸樺想再次到瑞士進行火車之旅的念頭，她說：「瑞士美到像假的，那裡的狗毛飄起來都像拍洗髮精廣告。」此言一出讓婁峻碩也很心動，問及是否偏愛一人旅行？婁峻碩笑答：「我不好說，Happy wife,happy life（妻子快樂，生活美滿）。」

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍Let’s Write Pop-up在台北101購物中心登場，重現宣傳影片中的火車廂場景。

婁峻碩與宋芸樺今都以秋天氣息的榛果色系服裝搭配萬寶龍最新Grain斜背包亮相，經常一人旅行的宋芸樺強力推薦Grain榛果色單肩包，讓她在歐美旅行有安心感，她表示近來旅行逐漸戒掉使用手機與社群，身心靈重拾平靜；婁峻碩今則戴上萬寶龍明星傳承系列Nicolas Rieussec計時腕錶並背著Grain斜背包，心裡還想著品牌與名導Wes Anderson聯名鋼筆，聽聞此聯名作已售罄，讓他直呼：「下次要搶快點。」

▲▼ Montblanc,Breitling 。（圖／公關照）

▲萬寶龍明星傳承系列Nicolas Rieussec計時腕錶，280,300元。

▲▼ Montblanc,Breitling 。（圖／公關照）

▲萬寶龍1858系列日期顯示自動零氧腕錶，128,600元。

萬寶龍於台北101舉辦的Let’s Write Pop-up活動，將展至8日，參觀者可現場挑選一張限由婁峻碩、宋芸樺、品牌好友炎亞綸、蔡黃汝寫下鼓舞人心字句的限量版主題明信片，體驗書寫樂趣並由萬寶龍提供全球免費郵寄服務，品牌同時結合線上與線下的消費者活動，只要完成指定任務，即可獲得免費義式冰淇淋乙份。

▲▼ Montblanc,Breitling 。（圖／公關照）


▲萬寶龍Grain斜背包，42,000元。

▲▼ Montblanc,Breitling 。（圖／公關照）

▲萬寶龍Grain 斜背包，47,700元。

百年靈（Breitling）也於台北101購物中心開設期間限定快閃店，靈感源自Superocean Heritage腕錶的經典美學，以品牌經典黃色為基調，展現夏威夷海灘風格的空間，與正前方的品牌專賣店同步展出集結10款橫跨1945年至1984年的古董腕錶珍藏，呈現Navitimer、Chronomat、Premier、Superocean等四大系列的傳奇故事，展至14日。

▲▼ Montblanc,Breitling 。（圖／公關照）

▲百年靈於台北101購物中心開設Superocean Heritage快閃店。。（圖／百年靈提供，以下同）

▲▼ Montblanc,Breitling 。（圖／公關照）

▲百年靈Superocean Heritage台北101快閃店展示Superocean超級海洋系列彩虹面盤腕錶。

►喬治克隆尼律師老婆比女星還美　他秀歐米茄金錶搶鏡

►孫藝真雪白肌驚豔威尼斯　背肌線條零死角

關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, 婁峻碩, 宋芸樺, Breitling, 百年靈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

喬治克隆尼律師老婆比女星還美　他秀歐米茄金錶搶鏡

喬治克隆尼律師老婆比女星還美　他秀歐米茄金錶搶鏡

孫藝真雪白肌驚豔威尼斯　背肌線條零死角

孫藝真雪白肌驚豔威尼斯　背肌線條零死角

星巴克今起連續3天「大杯以上買一送一」　限定16款現賺一杯

星巴克今起連續3天「大杯以上買一送一」　限定16款現賺一杯

許光漢帥穿UNIQLO升格最新品牌大使！女友視角大片＋同款單品一次看 最容易早婚三大星座！TOP 1先結婚定下來　愛情可以慢慢經營 在愛情容易喜新厭舊的三星座！TOP 1重視心靈契合　沒共鳴就想遠離 《暴君的廚師》超強CP感！潤娥優雅香奈兒套裝　李彩玟穿上西裝更帥了 高顏值機能跑鞋4雙推薦！ON、ASICS上榜　新手到進階跑者都愛穿 喬治克隆尼律師老婆比女星還美　他秀歐米茄金錶搶鏡 不想等到60歲才享受生活　國外年輕人開始興起「微退休」模式

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面