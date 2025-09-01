婁峻碩滿滿求生慾想獨旅「不好說」　宋芸樺大推瑞士火車旅行

▲宋芸樺（左）與婁峻碩擔任萬寶龍Let’s Write Pop-up開幕嘉賓。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）今與好萊塢導演Wes Anderson再度攜手，一同打造第二部宣傳短片《Let’s Write》，以火車旅行為主題的精緻車廂場景在台北101購物中心松智路入口真實呈現，歌手婁峻碩與演員宋芸樺今（1日）擔任開幕嘉賓，勾起宋芸樺想再次到瑞士進行火車之旅的念頭，她說：「瑞士美到像假的，那裡的狗毛飄起來都像拍洗髮精廣告。」此言一出讓婁峻碩也很心動，問及是否偏愛一人旅行？婁峻碩笑答：「我不好說，Happy wife,happy life（妻子快樂，生活美滿）。」

▲萬寶龍Let’s Write Pop-up在台北101購物中心登場，重現宣傳影片中的火車廂場景。

婁峻碩與宋芸樺今都以秋天氣息的榛果色系服裝搭配萬寶龍最新Grain斜背包亮相，經常一人旅行的宋芸樺強力推薦Grain榛果色單肩包，讓她在歐美旅行有安心感，她表示近來旅行逐漸戒掉使用手機與社群，身心靈重拾平靜；婁峻碩今則戴上萬寶龍明星傳承系列Nicolas Rieussec計時腕錶並背著Grain斜背包，心裡還想著品牌與名導Wes Anderson聯名鋼筆，聽聞此聯名作已售罄，讓他直呼：「下次要搶快點。」

▲萬寶龍明星傳承系列Nicolas Rieussec計時腕錶，280,300元。

▲萬寶龍1858系列日期顯示自動零氧腕錶，128,600元。

萬寶龍於台北101舉辦的Let’s Write Pop-up活動，將展至8日，參觀者可現場挑選一張限由婁峻碩、宋芸樺、品牌好友炎亞綸、蔡黃汝寫下鼓舞人心字句的限量版主題明信片，體驗書寫樂趣並由萬寶龍提供全球免費郵寄服務，品牌同時結合線上與線下的消費者活動，只要完成指定任務，即可獲得免費義式冰淇淋乙份。







▲萬寶龍Grain斜背包，42,000元。

▲萬寶龍Grain 斜背包，47,700元。

百年靈（Breitling）也於台北101購物中心開設期間限定快閃店，靈感源自Superocean Heritage腕錶的經典美學，以品牌經典黃色為基調，展現夏威夷海灘風格的空間，與正前方的品牌專賣店同步展出集結10款橫跨1945年至1984年的古董腕錶珍藏，呈現Navitimer、Chronomat、Premier、Superocean等四大系列的傳奇故事，展至14日。

▲百年靈於台北101購物中心開設Superocean Heritage快閃店。。（圖／百年靈提供，以下同）







▲百年靈Superocean Heritage台北101快閃店展示Superocean超級海洋系列彩虹面盤腕錶。