fb ig video ETtoday search mobile

G-SHOCK熱賣錶換浮世繪新裝　日本製3,600元擁有

>

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK以舉世聞名的《神奈川沖浪裏》圖案打造DW-5600KHK25腕錶， 3,600元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下強悍錶款G-SHOCK不僅與潮流圈緊密相繫，也發揚日本文化，最新力作為浮世繪主題錶，以經典暢銷5600系列為基礎，結合日本江戶時代浮世繪大師葛飾北齋的傳世之作《神奈川沖浪裏》打造DW-5600KHK25腕錶，另一幅名作《凱風快晴》則於DW-5600KHG25腕錶呈現，3,600元即可擁有融合名畫的日本製錶款。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK以浮世繪名作《凱風快晴》為主題的DW-5600KHG25腕錶，3,600元。

G-SHOCK經典方形數位錶款5600最新設計，靈感來自浮世繪大師葛飾北齋作品《富嶽三十六景》，此系列作品圍繞富士山，從36個視角描繪這座神聖山岳，當中DW-5600KHK25腕錶取材自最知名的《神奈川沖浪裏》，畫面中描繪巨浪襲來、漁船在驚濤駭浪中奮力前行，象徵堅韌與挑戰極限的精神；DW-5600KHG25腕錶以《凱風快晴》為主題，於錶面四周展現夏日晴空下的赤紅富士，映襯藍天與白雲，展現靜謐而壯麗的自然美景。兩款浮世繪錶款背蓋特別鐫刻「日本」字樣，當開啟LED照明時亦浮現紅色「日本」二字，配有專屬的浮世繪風格包裝，極具收藏價值。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲按下G-SHOCK葛飾北齋名作主題腕錶，LED燈光按鈕會閃爍「日本」二字。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK於錶背鐫刻日本二字。

經常與美術館與藝術家合作推出藝術錶款的Swatch，也曾推出葛飾北齋《神奈川沖浪裏》腕錶，有趣的是此腕錶集兩件藝術傑作之大成，正面展現葛飾北齋名作，錶背與錶帶內側則為穆罕默德．伊本．艾哈邁德．巴圖蒂 （Muhammad ibn Ahmad al-Battûtî）所繪的The atrolabe（星象盤），錶環上則點綴「LOUVRE ABU DHABI」（阿布達比羅浮宮）字樣，正反面都有亮點。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch集兩幅名畫於一身，正面為《神奈川沖浪裏》圖案而錶背是穆罕默德．伊本．艾哈邁德．巴圖蒂的名畫《星相盤》，3,450元。（圖／Swatch提供）

►喬治克隆尼律師老婆比女星還美　他秀歐米茄金錶搶鏡

►孫藝真雪白肌驚豔威尼斯　背肌線條零死角

關鍵字：

G-SHOCK, 葛飾北齋, Swatch

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

喬治克隆尼律師老婆比女星還美　他秀歐米茄金錶搶鏡

喬治克隆尼律師老婆比女星還美　他秀歐米茄金錶搶鏡

孫藝真雪白肌驚豔威尼斯　背肌線條零死角

孫藝真雪白肌驚豔威尼斯　背肌線條零死角

星巴克今起連續3天「大杯以上買一送一」　限定16款現賺一杯

星巴克今起連續3天「大杯以上買一送一」　限定16款現賺一杯

在愛情容易喜新厭舊的三星座！TOP 1重視心靈契合　沒共鳴就想遠離 許光漢帥穿UNIQLO升格最新品牌大使！女友視角大片＋同款單品一次看 最容易早婚三大星座！TOP 1先結婚定下來　愛情可以慢慢經營 《暴君的廚師》超強CP感！潤娥優雅香奈兒套裝　李彩玟穿上西裝更帥了 高顏值機能跑鞋4雙推薦！ON、ASICS上榜　新手到進階跑者都愛穿 喬治克隆尼律師老婆比女星還美　他秀歐米茄金錶搶鏡 不想等到60歲才享受生活　國外年輕人開始興起「微退休」模式

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面