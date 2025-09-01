G-SHOCK熱賣錶換浮世繪新裝　日本製3,600元擁有

▲G-SHOCK以舉世聞名的《神奈川沖浪裏》圖案打造DW-5600KHK25腕錶， 3,600元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下強悍錶款G-SHOCK不僅與潮流圈緊密相繫，也發揚日本文化，最新力作為浮世繪主題錶，以經典暢銷5600系列為基礎，結合日本江戶時代浮世繪大師葛飾北齋的傳世之作《神奈川沖浪裏》打造DW-5600KHK25腕錶，另一幅名作《凱風快晴》則於DW-5600KHG25腕錶呈現，3,600元即可擁有融合名畫的日本製錶款。





▲G-SHOCK以浮世繪名作《凱風快晴》為主題的DW-5600KHG25腕錶，3,600元。

G-SHOCK經典方形數位錶款5600最新設計，靈感來自浮世繪大師葛飾北齋作品《富嶽三十六景》，此系列作品圍繞富士山，從36個視角描繪這座神聖山岳，當中DW-5600KHK25腕錶取材自最知名的《神奈川沖浪裏》，畫面中描繪巨浪襲來、漁船在驚濤駭浪中奮力前行，象徵堅韌與挑戰極限的精神；DW-5600KHG25腕錶以《凱風快晴》為主題，於錶面四周展現夏日晴空下的赤紅富士，映襯藍天與白雲，展現靜謐而壯麗的自然美景。兩款浮世繪錶款背蓋特別鐫刻「日本」字樣，當開啟LED照明時亦浮現紅色「日本」二字，配有專屬的浮世繪風格包裝，極具收藏價值。





▲按下G-SHOCK葛飾北齋名作主題腕錶，LED燈光按鈕會閃爍「日本」二字。





▲G-SHOCK於錶背鐫刻日本二字。

經常與美術館與藝術家合作推出藝術錶款的Swatch，也曾推出葛飾北齋《神奈川沖浪裏》腕錶，有趣的是此腕錶集兩件藝術傑作之大成，正面展現葛飾北齋名作，錶背與錶帶內側則為穆罕默德．伊本．艾哈邁德．巴圖蒂 （Muhammad ibn Ahmad al-Battûtî）所繪的The atrolabe（星象盤），錶環上則點綴「LOUVRE ABU DHABI」（阿布達比羅浮宮）字樣，正反面都有亮點。





▲Swatch集兩幅名畫於一身，正面為《神奈川沖浪裏》圖案而錶背是穆罕默德．伊本．艾哈邁德．巴圖蒂的名畫《星相盤》，3,450元。（圖／Swatch提供）