Tiffany石上鳥珠寶更親民　羽翼耳環變出4種戴法

▲▼ Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）

▲超模Abby Champion佩戴Bird on a Rock by Tiffany石上鳥高級珠寶系列綠松石項鍊，垂墜近16克拉水滴形綠松石。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶品牌Tiffany & Co.（蒂芙尼）發表全新高級珠寶系列Bird on a Rock by Tiffany，由珠寶與高級珠寶首席藝術總監Nathalie Verdeille領銜設計，重新演繹傳奇設計師Jean Schlumberger代表作石上鳥珠寶，推出分別以坦桑石與綠松石為主角等兩套高級珠寶，更首度延伸至數十萬至數百萬元不等的Fine Jewelry類別，讓更多消費者能進入Tiffany經典世界，款式包括具象的鳥兒姿態，以及嶄新的抽象羽翼造型Wings系列，陣容更為豐富。

▲▼ Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Bird on a Rock by Tiffany石上鳥高級珠寶系列坦桑石鑽石耳環，鉑金與黃K金鑲嵌近10克拉的坦桑石與鑽石及紅寶石眼。

Bird on a Rock by Tiffany高級珠寶新作坦桑石款式包括一對耳環與項鍊，綠松石套組則向Jean Schlumberger 的設計精神致敬，以一條大型主題項鍊為核心，搭配鑽石鳥兒、金質羽毛與圓潤綠松石珠串；而從招牌胸針形象轉化為Fine Jewelry，品牌創作單隻鳥兒或Lovebirds雙鳥飛翔造型的鑽石作品，運用3種不同鑲嵌方式呈現鳥兒靈巧模樣，眼睛點綴紅寶石，與高級珠寶款式鑲嵌藍寶石做出區隔。

▲▼ Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Tiffany品牌大使章子怡戴Bird on a Rock by Tiffany石上鳥珠寶系列耳環1,050,000元，Wings鉑金寬版鑽戒635,000元。

而石上鳥系列抽象設計的Ｗings作品，為了展現層層羽毛飛揚的效果，運用巧妙的隱形鑲嵌技術讓鑽石宛若懸浮於半空，Tiffany推出耳環、鍊墜、寬版與窄版的戒指與手環，當中一款垂墜式鑽石耳環共有4種佩戴方式，最上方的羽毛還可向上撥成飛揚姿態，相當俏皮。

▲▼ Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）

▲超模Abby Champion手拿Bird on a Rock by Tiffany石上鳥珠寶系列鍊墜 650,000元，戴Wings垂墜式鉑金耳環1,020,000元與Wings鉑金寬版鑽戒635,000元。

▲▼ Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Bird on a Rock by Tiffany石上鳥珠寶系列Lovebirds戒指，1,150,000元。

▲▼ Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Bird on a Rock by Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版手環，1,020,000元。

▲▼ Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Bird on a Rock by Tiffany石上鳥珠寶系列Wings Rolo鉑金鍊墜232,000元，玫瑰金鍊墜 223,000元。

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）Animaux動物系列則推出Hopi蜂鳥主題珠寶，巧妙捕捉將世界上體型最小的鳥類蜂鳥的輕盈樣貌與自由象徵， 白金及玫瑰金鑲鑽耳環及戒指呈現兩隻翩然停駐於摩根石上的蜂鳥，翅膀鋪鑲鑽石耀眼迷人，另有蜂鳥造型墜飾項鍊可供選擇。

▲▼ Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Boucheron Animaux動物系列Hopi蜂鳥耳環2,430,000元，項鍊1,870,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼ Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron Animaux動物系列Hopi蜂鳥戒指，1,710,000元。

Tiffany, Tiffany & Co., Boucheron

