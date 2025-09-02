fb ig video ETtoday search mobile

Jisoo白T恤配Dior背包青春洋溢　戴195萬卡地亞鑽錶洩巨星身價

▲▼Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo穿Tommy Hilfiger白T恤搭R13灰褲與Dior樂福鞋。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

記者陳雅韻／台北報導

白T恤配丹寧褲是經典不敗的穿搭法，引領時尚潮流的BLACKPINK成員Jisoo親自示範此耐看造型，顯得青春洋溢，但如何穿出與眾不同的特色，配件是關鍵，她穿上Dior黑色樂福鞋更添帥氣，同時搭配Dior Caro背包與總值超過200萬元的卡地亞（Cartier）鑽錶與珠寶，成功聚焦。

▲▼Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo背Dior背包，搭配卡地亞Baignoir鑽錶與Trinity三環戒。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

Jisoo擔任卡地亞品牌大使多年，收藏不少品牌標誌性作品，橢圓形的Baignoire腕錶是她近期的心頭好，除了戴過黃K金款式，此次搭配白T恤造型的錶款更奢華，為18K白金鑲嵌552顆重5克拉鑽石的迷你款腕錶，耀眼迷人。

▲▼Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲卡地亞Baignoire迷你款鑽錶，1,950,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

配合當天的灰與白色裝扮，Jisoo還戴上卡地亞18K白金與黑色陶瓷構成的Trinity三環鑽戒，展現個性美；而率性的白色後背包則出自同樣與她合作許久的Dior，為要價115,000元的奶白色 Macrocannage籐格紋羊皮小型後背包，不僅百搭也實用。

▲▼Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲卡地亞Trinity 18K白金與黑陶瓷鑲鑽戒指，242,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

►Lisa私服不改火辣本色　曬270萬愛馬仕珠寶錶吸睛

►孫藝真雪白肌驚豔威尼斯　背肌線條零死角

BLACKPINK, Jisoo, Cartier, 卡地亞, Dior

