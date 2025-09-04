fb ig video search mobile ETtoday

羅馬鋪路石變身時髦首飾　APM Monaco為秋季穿搭添亮點

▲男女模特兒示範APM Monaco秋季Automne系列首飾。

▲男女模特兒示範APM Monaco秋季Automne系列首飾。（圖／APM Monaco提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接秋季的到來，摩納哥品牌APM Monaco推出全新Automne系列，巧妙融合經典建築元素與現代中性風格，展現品牌一貫的精緻美學與多樣風格，讓時尚男女能自由搭配時髦首飾，為大地色或灰黑色為主流的秋冬服裝增添亮點。

▲▼ APM,Pandorra 。（圖／公關照）

▲APM Monaco Automne系列Up and Down戒指（左）4,200元，（右）3,100元。

Automne系列新作以羅馬街道標誌性的鋪路石「San Pietrini」為靈感來源，APM Monaco從其中汲取建築幾何線條與歷史意象，轉化為珠寶設計語彙，Automne 系列以簡約俐落的中性設計為主軸，有線條立體的Up and Down設計，也有密鑲鋯石或點綴一抹綠色的閃亮設計，或是呈現酷味十足的十字架造型首飾，藉由多層次疊戴與自由混搭，展現佩戴者獨特個性與風格。

▲APM Monaco Automne系列個性密鑲項圈，41,400元。

▲APM Monaco Automne系列個性密鑲項圈，41,400元。

▲▼ APM,Pandorra 。（圖／公關照）

▲APM Monaco Automne系列十字架不對稱圈形耳環，3,500元。

▲▼ APM,Pandorra 。（圖／公關照）

▲APM Monaco Love, Smile, Bonheur三圈別針戒指，8,100元。

丹麥品牌Pandora則歡慶Moments串飾手鍊問世25周年，推出Talisman系列，設計靈感源自古希臘祈願硬幣，透過飾品形式傳遞祝福、希望與信念，每一枚護身符皆刻有拉丁文箴言與象徵性圖騰，代表勇氣、愛、自由、成長等不同人生課題，並特意保留手工打磨的細膩紋理與自然不完美之處，象徵時間與經歷所留下的真實痕跡。

▲莫莉演繹 Pandora Talisman系列新品。

▲莫莉演繹 Pandora Talisman系列新品。（圖／Pandora提供，以下同）

▲▼ APM,Pandorra 。（圖／公關照）

▲邱比特勳章吊飾（左起）2,280元，日月交輝勳章吊飾2,280元，命運之箭特大勳章吊飾4,080元。

►任達華高顏值學霸女兒接棒　露美背秀歐米茄當品牌之友

►「臉蛋天才」車銀優當兵時尚照先存檔　黑衣配蜜蜂珠寶帥炸

關鍵字：

APM Monaco, Pandora

