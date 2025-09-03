「臉蛋天才」車銀優當兵時尚照先存檔　黑衣配蜜蜂珠寶帥炸

▲車銀優以黑裝搭配CHAUMET蜜蜂造型Bee de Chaumet 珠寶。（圖／CHAUMET提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓「臉蛋天才」車銀優7月入伍，粉絲短時間見不到他的表演，不過法國珠寶品牌CHAUMET早已搶在他當兵前多「存檔」，為這位合作多年的品牌大使拍攝一系列佩戴珠寶的帥照，近日曝光他身穿簡約的高領黑衣，疊搭Bee de Chaumet 系列最新珠寶，搶先為秋冬穿搭做完美示範了。





▲車銀優戴的Bee de Chaumet 18K金項鍊，73,600元 。

▲CHAUMET Bee de Chaumet 18K金鑽戒，156,000元。

車銀優7月入伍時發布剃髮照，引來粉絲大讚平頭造型也帥氣，他也對於未來很期待，好奇自己退伍之後30歲的模樣。CHAUMET趕在他當兵前拍攝新品照，由他示範新款蜜蜂造型的Bee de Chaumet 鍊墜與鑽戒，另一新款項鍊則是由六角形蜂巢造型構成的圓墜，款款都是男女皆宜的設計。





▲車銀優佩戴CHAUMET新款Bee de Chaumet 18K玫瑰金小型項鍊，119,000元。

當兵前車銀優是時尚圈寵兒，除了是CHAUMET品牌大使，今年春夏也為Calvin Klein拍攝形象廣告大秀肌肉線條， 他還是法國街頭品牌Marithé Francois Girbaud 的代言人。不過近日他所屬的經紀公司Fantagio驚爆財務危機，根據財報公司超過一半營收來自單一藝人，被外界認為是過度依賴車銀優，因此「金雞母」當兵暫別演藝圈，資金缺口立刻湧現。





▲車銀優是Calvin Klein 2025春夏廣告男主角，大秀精壯身材。（圖／Calvin Klein提供，以下同）





▲車銀優是標準衣架子，完美駕馭Calvin Klein不同風格服裝。