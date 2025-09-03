Lisa的12萬番茄包卡哇伊　俏皮設計出自網路迷因

▲Lisa穿Pucci紅色印花裝搭配LOEWE約123,000元番茄包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員Lisa持續分享歐洲度假照，身為頂流巨星私服穿搭樣樣有看頭，她最新曝光的Pucci紅色印花短褲造型，搭配了西班牙品牌LOEWE Paula’s Ibiza系列番茄包，她愛不釋手特別給了此可愛包款特寫，細究此要價12萬元的話題包款的誕生，竟是從網路迷因而來。





▲Lisa穿Loro Piana白色洋裝搭同品牌熱賣的Extra Pocket L19包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

最初是一名網友分享自己找到一顆外型獨特的番茄，並經由另一名網友形容「This tomato is so Loewe I can’t explain it」，LOEWE當時的創意總監Jonathan Anderson便將此網路迷因實體化，創作了金屬框架外覆納帕小羊皮的紅色番茄包，讓走在時尚尖端的Lisa也搶下一顆紅番茄。





▲Lisa身穿CELINE低胸洋裝配寶格麗Tubogas手環392,900元。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa出遊偏愛小包，另一心頭好是貴婦圈爆紅的Loro Piana Extra Pocket L19包，搭配同品牌白色露背洋裝，優雅迷人；而出遊造型少不了名錶或珠寶點綴，她近期常戴寶格麗（BVLGARI）新款Tubogas 18K金手環，幾何鉚釘鑲飾鑽石，彰顯個性美感。

