IWC認證古董錶開賣　保固長達8年

▲▼ IWC Rolex 。（圖／公關照）

▲Gérald Genta於1970年代設計的IWC原版工程師SL腕錶（型號1832）。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

又有名錶品牌加入古董錶市場！IWC（萬國錶）宣布推出全新「IWC. Curated.」計畫，向腕錶愛好者呈獻經過嚴格甄選並具歷史價值的經典時計。這些腕錶代表了IWC超過150年製錶歷史中的關鍵年代與經典設計，由IWC博物館的專家團隊親自挑選，並交由經驗豐富的古董錶製錶大師進行全面檢查、修復與保養，確保每一只時計皆恢復至最佳狀態，同時保留原始風貌。每款古董錶都會附上官方鑑定證書，詳列來源與真實性，註冊後提供長達8年保固。

▲▼ IWC Rolex 。（圖／公關照）

▲IWC. Curated.腕錶將先於瑞士、英國、杜拜和日本的指定專賣店獨家發售。

IWC. Curated.提供的腕錶均是由品牌博物館專家精挑細選的重要年代代表型號，品牌亦提供代表客人尋找和取得指定腕錶型號的服務，此計畫的古董時計將率先於瑞士沙夫豪森專賣店、英國倫敦巴特西發電站專賣店、阿聯酋杜拜購物中心旗艦專賣店與日本銀座專賣店銷售。

▲▼ IWC Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士自2022年起推行中古錶認證腕錶。（圖／勞力士提供）

目前不少名錶品牌自營古董錶事業，包括卡地亞（Cartier）、ZENITH、RICHARD MILLE、勞力士（Rolex）等品牌都自行鑑定、修復古董錶，提供收藏家透明且有信譽的管道收藏經典時計。

