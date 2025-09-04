任達華高顏值學霸女兒接棒　露美背秀歐米茄當品牌之友

fb ig ETtoday search mobile

▲▼ 任晴佳 。（圖／翻攝IG）

▲任晴佳成為歐米茄品牌好友。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香港影帝任達華與名模老婆琦琦的21歲愛女任晴佳，去年被譽為「世界10大奢華晚會」之一的「巴黎名媛舞會Le Bal des Débutantes」邀請，與其他19位同樣出身名門的年輕女孩一同亮相，驚豔社交圈，她不僅遺傳父母的高顏值，還是英國名校倫敦政治經濟學院的學霸，被瑞士名錶歐米茄（OMEGA）相中邀她當品牌好友，有趣的是任達華夫婦自90年代便擔任逾十載的歐米茄名人大使，一家三口都與品牌緊密合作。

▲▼ 任晴佳 。（圖／翻攝IG）

▲任晴佳露美背搭配歐米茄綠色面盤的超霸系列38mm腕錶。

任晴佳承襲父母的優良基因，是身高180公分的九頭身美女，疼愛她的爸爸任達華曾說會把30間房產全留給她，但她不當伸手牌，生活很自律，於英國倫敦政治經濟學院跳級攻讀社會學、金融和數學學科，是認真學習的超級學霸，她表示若有拍攝邀約她會一邊坐在化妝椅上化妝，一邊研究AI或修改社會學論文；搭機時會做數學科的計算題、或撰寫文章，把握分分秒秒。

▲▼ 任晴佳 。（圖／翻攝IG）

▲任晴佳正在倫敦政經學院攻讀社會學、金融和數學學科。

從小耳濡目染，任晴佳對於時尚圈與娛樂圈都不陌生，沒想到小時候看父母當歐米茄大使，自己也成為品牌之友，她透露喜歡戴父母的歐米茄腕錶搭配搭父親的西裝外套去上學，展現個人風格。近日她還受大陸設計師郭培之邀登上伸展台走秀，名模媽媽琦琦特別現身捧場，為她加油打氣。
▲▼ 任晴佳 。（圖／翻攝IG）

▲任達華（右起）、任晴佳、琦琦一家三口都與歐米茄緊密合作。（圖／翻攝ellayamm IG）

▲▼ 任晴佳 。（圖／翻攝IG）

▲任晴佳（左起）近日為大陸設計師郭培的品牌走秀，名模媽媽琦琦現身捧場。（圖／翻攝ellayamm IG）

►Lisa的12萬番茄包卡哇伊　俏皮設計出自網路迷因

►Jisoo白T恤配Dior背包青春洋溢　戴195萬卡地亞鑽錶洩巨星身價

