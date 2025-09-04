fb ig video ETtoday search mobile

卡蒂B愛馬仕柏金包多到擺滿地　浮誇穿搭一次戴10個卡地亞手環

>

▲▼ Cardi B 。（圖／翻攝IG）

▲卡蒂B曾曬出愛馬仕柏金包收藏，規模相當驚人。（圖／翻攝iamcardib IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國饒舌天后卡蒂B（Cardi B）因被一名女性保全指控在2018年於婦產科診所外動手攻擊，被告上法庭遭索賠2400萬美元（約7.3億台幣），她於庭審期間為自己辯護的表情豐富，被網友瘋傳成為熱門迷因，最終她成功洗刷罪名勝訴，並在法院外嚴正警告未來會讓「亂告」人士付出代價，有話直說的風格一如她的穿搭，浮誇造型一定要被看見，曾曬出滿地的愛馬仕（HERMÈS）柏金包，收藏規模相當驚人。

▲▼ Cardi B 。（圖／翻攝IG）

▲卡蒂B穿搭浮誇，一手戴10個卡地亞LOVE手環，另一手戴PP Nautilus鑽錶並疊搭梵克雅寶與Tiffany手鍊。（圖／翻攝iamcardib IG）

卡蒂B熱愛奢華精品，愛馬仕包是她的標準配備，擁有各種繽紛色系的柏金包，多數為價格高昂的鱷魚皮材質款式，而藏家眼中的夢幻逸品—以愛馬仕巴黎福寶旗艦店為造型的Faubourg柏金包，也被她納入收藏。

▲▼ Cardi B 。（圖／翻攝IG）

▲卡蒂B秀愛馬仕鱷魚皮柏金包與AP錶。（圖／翻攝iamcardib IG）

除了是愛馬仕擁護者，卡蒂B也熱衷收藏AP（Audemars Piguet，愛彼）與RICHARD MILLE等頂級腕錶與華麗珠寶，展現bling bling風格，她曾一手戴上10個卡地亞（Cartier）LOVE手環，另一手疊搭「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Nautilus鑽錶、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Alhambra手鍊、Tiffany HardWear手鍊，閃瞎眾人的眼。

▲▼ Cardi B 。（圖／翻攝IG）

▲愛馬仕夢幻逸品Faubourg柏金包也被卡蒂B納入收藏。（圖／翻攝iamcardib IG）

▲▼ Cardi B 。（圖／翻攝IG）

▲卡蒂B戴Richard Mille名錶，斜背愛馬仕鱷魚皮凱莉包。（圖／翻攝iamcardib IG）

►Lisa私服不改火辣本色　曬270萬愛馬仕珠寶錶吸睛

►Jisoo白T恤配Dior背包青春洋溢　戴195萬卡地亞鑽錶洩巨星身價

關鍵字：

卡地亞, Cartier, 愛馬仕, Hermes, 卡蒂B

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

IWC認證古董錶開賣　保固長達8年

IWC認證古董錶開賣　保固長達8年

G-SHOCK 20萬頂規錶限量500只　日本職人手工鎚起紋路獨一無二

G-SHOCK 20萬頂規錶限量500只　日本職人手工鎚起紋路獨一無二

Tiffany石上鳥珠寶更親民　羽翼耳環變出4種戴法

Tiffany石上鳥珠寶更親民　羽翼耳環變出4種戴法

Lisa的12萬番茄包卡哇伊　俏皮設計出自網路迷因 Jisoo白T恤配Dior背包青春洋溢　戴195萬卡地亞鑽錶洩巨星身價 婁峻碩滿滿求生慾想獨旅「不好說」　宋芸樺大推瑞士火車旅行 Lisa私服不改火辣本色　曬270萬愛馬仕珠寶錶吸睛 「對他越好越不珍惜」的星座男Top 3 ！第一名超反骨　冷處理才有用 伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密 外表花心內心超深情星座Top 3 ！第一名最能默默付出　專情指數爆表

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面