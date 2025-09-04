卡蒂B愛馬仕柏金包多到擺滿地　浮誇穿搭一次戴10個卡地亞手環

▲卡蒂B曾曬出愛馬仕柏金包收藏，規模相當驚人。（圖／翻攝iamcardib IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國饒舌天后卡蒂B（Cardi B）因被一名女性保全指控在2018年於婦產科診所外動手攻擊，被告上法庭遭索賠2400萬美元（約7.3億台幣），她於庭審期間為自己辯護的表情豐富，被網友瘋傳成為熱門迷因，最終她成功洗刷罪名勝訴，並在法院外嚴正警告未來會讓「亂告」人士付出代價，有話直說的風格一如她的穿搭，浮誇造型一定要被看見，曾曬出滿地的愛馬仕（HERMÈS）柏金包，收藏規模相當驚人。





▲卡蒂B穿搭浮誇，一手戴10個卡地亞LOVE手環，另一手戴PP Nautilus鑽錶並疊搭梵克雅寶與Tiffany手鍊。（圖／翻攝iamcardib IG）

卡蒂B熱愛奢華精品，愛馬仕包是她的標準配備，擁有各種繽紛色系的柏金包，多數為價格高昂的鱷魚皮材質款式，而藏家眼中的夢幻逸品—以愛馬仕巴黎福寶旗艦店為造型的Faubourg柏金包，也被她納入收藏。





▲卡蒂B秀愛馬仕鱷魚皮柏金包與AP錶。（圖／翻攝iamcardib IG）

除了是愛馬仕擁護者，卡蒂B也熱衷收藏AP（Audemars Piguet，愛彼）與RICHARD MILLE等頂級腕錶與華麗珠寶，展現bling bling風格，她曾一手戴上10個卡地亞（Cartier）LOVE手環，另一手疊搭「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Nautilus鑽錶、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Alhambra手鍊、Tiffany HardWear手鍊，閃瞎眾人的眼。





▲愛馬仕夢幻逸品Faubourg柏金包也被卡蒂B納入收藏。（圖／翻攝iamcardib IG）





▲卡蒂B戴Richard Mille名錶，斜背愛馬仕鱷魚皮凱莉包。（圖／翻攝iamcardib IG）