「錶王」鋼錶估價3億至6億　編號1更夢幻被譽為「獨角獸」

>

▲▼拍賣會 。（圖/公關照）

▲富藝斯將於11月在日內瓦拍賣PP「獨角獸」型號1518精鋼腕錶。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣公司富藝斯（PHILLIPS）鐘錶部門十年有成，締造不少歷史紀錄，包括2016年11月於日內瓦舉行的《名錶薈萃－日内瓦IV》拍賣「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）型號1518精鋼版萬年曆與計時功能錶，以逾1,100萬瑞士法郎（約台幣4.2億）成交，締造當時拍賣史上最高成交金額腕錶之紀錄，更成為歷來首只突破八位數瑞郎及美元大關成交的時計。今年秋拍此傳奇錶款強勢回歸，將於11月8及9日在日內瓦舉行的10周年紀念拍賣《DECADE ONE (2015-2025)》登場，估價高達3億元至6.1億元。

▲▼拍賣會 。（圖/公關照）

▲PP錶殼底蓋的錶殼編號下方刻有數字「1」，代表此錶為首只問世的型號 1518 精鋼版本。

PP型號1518腕錶誕生於二戰期間1941年，為史上首款具備萬年曆與計時功能的複雜功能腕錶，據估算此型號總產量約為281只，多數為18K金材質與少數18K玫瑰金錶，最夢幻的是目前僅存4只的精鋼版本，即將登上富藝斯日內瓦拍賣的精鋼錶更被譽為藏錶界中的「獨角獸」，因為錶殼底蓋的錶殼編號下方刻有數字「1」，證明它是史上第一只型號 1518 精鋼版本，製於1943年，在1944年2月22日由匈牙利布達佩斯的零售商 Joseph Lang 經手售出，歷經超過80年傳承重現在世人眼前，歷史意義非凡。

▲▼拍賣會 。（圖/公關照）

▲獨立製錶品牌F. P. Journe於拍賣會炙手可熱，蘇富比香港秋拍將拍賣Tourbillon Souverain Vertical腕錶，估價約19,690,000元起。（圖／蘇富比提供）

當今在國際拍賣會上，珍罕的PP錶深受藏家追捧外，獨立製錶品牌F. P. Journe也炙手可熱，香港蘇富比（Sotheby’s）秋拍將拍賣2023年製的Tourbillon Souverain Vertical粉紅金垂直陀飛輪鍊帶腕錶，具30秒旋轉一次的垂直陀飛輪、恆定動力裝置、跳秒、動力儲存顯示，並配備首次在品牌中使用的白色琺瑯面盤，彰顯特殊性。
 

►Jisoo白T恤配Dior背包青春洋溢　戴195萬卡地亞鑽錶洩巨星身價

►Lisa私服不改火辣本色　曬270萬愛馬仕珠寶錶吸睛

Patek Philippe, PP, 百達翡麗, 富藝斯, 蘇富比

