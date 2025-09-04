fb ig video search mobile ETtoday

珠寶店竟有寵物休憩區　Boucheron新店致敬品牌寵貓

>

▲▼ Boucheron Cartier 。（圖／公關照）

▲Boucheron於新光三越Diamond Towers精品店規劃婚戒區，以溫柔色調象徵家庭的溫暖與祝福。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）正式進駐台北東區核心地段，於台北新光三越Diamond Towers購物商場設立的全台第四間專門店，店鋪設計靈感取自台北城市風貌，融合俐落建築線條與現代材質，並以鮮明色彩點綴，體現城市日夜節奏，整體空間設計結合法式優雅與在地文化，營造出溫潤且具包容力的氛圍，最令人驚喜是入口處設有寵物休憩區，讓帶寵物的客人能安心鑑賞華美珠寶。

▲▼ Boucheron Cartier 。（圖／公關照）

▲Boucheron新光三越Diamond Towers精品店的VIP區域以「全息花園」為主題，創造色彩迷人的舒適空間。

Boucheron於Diamond Towers的全新專門店設置寵物休憩區，呼應品牌的寵貓Wladimir，1979 年Wladimir首次躍上品牌的形象廣告，並佩戴高級珠寶項鍊，成為品牌經典之舉。此外，新店外觀延續品牌巴黎芳登廣場 26 號歷史總店的設計，採用祖母綠切割金屬稜柱，呈現鑽石般的鏡面折射效果，並融入羅緞紋、Art Deco 綠色大理石、幾何對稱等標誌性元素。

▲▼ Boucheron Cartier 。（圖／公關照）

▲Boucheron新光三越Diamond Towers精品店入口右側設有寵物專屬備品。

而踏入Boucheron店內，可見巧妙融入台北夜色之美於彩色刺繡絲絨座椅，婚戒區則以天藍色調打造溫柔氛圍，象徵家庭祝福與愛的承諾。VIP 區域以「全息花園」為主題，運用柔和曲線、有機輪廓及幻彩材質構築詩意秘境，並加入回收塑料瓶創作的裝置藝術，展現品牌對永續與藝術的承諾。現場展出高級珠寶系列Lierre de Paris鑲嵌祖母綠問號項鍊、貓咪造型珠寶等標誌性作品慶祝開幕。

▲▼ Boucheron Cartier 。（圖／公關照）

▲Boucheron展出高級珠寶系列Lierre de Paris鑲嵌祖母綠問號項鍊，27,200,000元。

▲▼ Boucheron Cartier 。（圖／公關照）

▲Boucheron Animaux動物系列Wladimir貓咪戒指，4,090,000元。

提及動物造型珠寶，卡地亞（Cartier）美洲豹作品赫赫有名，8月在台舉辦珠寶展時，曾展出一系列橢圓組成的管狀結構PANTHÈRE CHIMÈRES鑽石項鍊與手環，令人驚豔的是具絕佳柔韌性，並重新以抽象手法詮釋豹的斑點皮毛，配上兩隻相互對視或背靠背放置的美洲豹頭，氣勢非凡。

▲▼ Boucheron Cartier 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴卡地亞PANTHÈRE CHIMÈRES鑽石項鍊、手環與戒指。（圖／卡地亞提供）

►「臉蛋天才」車銀優當兵時尚照先存檔　黑衣配蜜蜂珠寶帥炸

►蕭邦2200萬珍珠項鍊坐鎮　陀飛輪鑽錶閃爆

關鍵字：

Boucheron, 寶詩龍, Cartier, 卡地亞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

任達華高顏值學霸女兒接棒　露美背秀歐米茄當品牌之友

任達華高顏值學霸女兒接棒　露美背秀歐米茄當品牌之友

IWC認證古董錶開賣　保固長達8年

IWC認證古董錶開賣　保固長達8年

「錶王」鋼錶估價3億至6億　編號1更夢幻被譽為「獨角獸」

「錶王」鋼錶估價3億至6億　編號1更夢幻被譽為「獨角獸」

卡蒂B愛馬仕柏金包多到擺滿地　浮誇穿搭一次戴10個卡地亞手環 IWC認證古董錶開賣　保固長達8年 G-SHOCK 20萬頂規錶限量500只　日本職人手工鎚起紋路獨一無二 Tiffany石上鳥珠寶更親民　羽翼耳環變出4種戴法 Lisa的12萬番茄包卡哇伊　俏皮設計出自網路迷因 Jisoo白T恤配Dior背包青春洋溢　戴195萬卡地亞鑽錶洩巨星身價 婁峻碩滿滿求生慾想獨旅「不好說」　宋芸樺大推瑞士火車旅行

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面