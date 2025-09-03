fb ig video ETtoday search mobile

蕭邦2200萬珍珠項鍊坐鎮　陀飛輪鑽錶閃爆

▲▼ 蕭邦 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲蕭邦Red Carpet系列鑲嵌5顆總重143.30克拉的大溪地養殖珍珠項鍊，搭配42.72克拉玫瑰式切割黑鑽與32.99克拉白鑽，22,270,000元。

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶珠寶品牌蕭邦（Chopard）即日起至2025年9月28日，於全台蕭邦精品店舉辦巡迴高級珠寶暨腕錶展，不僅有Red Carpet紅毯系列上千萬元的重量級作品登台，品牌更增加台灣貴客鍾愛的珠寶錶比例，結合精湛的寶石鑲嵌、金雕或琺瑯彩繪工藝，要價21,730,000元L.U.C陀飛輪鑽錶即是頂級製錶與珠寶工藝的完美結晶。

▲▼Chopard,VCA 。（圖／公關照）

▲蕭邦主石為83.35克拉的橢圓形縞瑪瑙戒指，11,590,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）

▲▼Chopard,VCA 。（圖／公關照）

▲蕭邦河馬戒指以鑲嵌17.38克拉灰色圓鑽與1.90克拉石榴石，眼睛以瑪瑙蛋面切割寶石點綴，4,740,000元。

此次蕭邦來台展出的高級珠寶焦點落在極具分量的寶石作品，定價逾2200萬元的Red Carpet系列鑲嵌5顆總重143.30克拉的大溪地養殖珍珠項鍊，搭配42.72克拉玫瑰式切割黑鑽與32.99克拉白鑽氣勢非凡，另有相同設計概念的耳環可配成套；而品牌標誌性的動物系列也沒缺席，展出鑲嵌930顆總重17.38克拉的灰色圓形鑽石與122顆總重1.90克拉的石榴石的河馬戒指，圓嘟嘟的身形相當可愛。

▲▼Chopard,VCA 。（圖／公關照）

▲蕭邦Red Carpet系列鑽石項鍊，中央鑲嵌2克拉方形切割鑽石，4,280,000元。

▲▼Chopard,VCA 。（圖／公關照）

▲蕭邦L.U.C陀飛輪鑽錶，動力儲存顯示鑲嵌粉紅藍寶石，21,730,000元。

▲▼Chopard,VCA 。（圖／公關照）

▲蕭邦L.U.C琺瑯彩繪黃玫瑰圖案鑽錶，5,480,000元。

▲▼Chopard,VCA 。（圖／公關照）

▲蕭邦IMPERIALE系列Four Season腕錶一日之間上演四季更迭，3,560,000元。

蕭邦珠寶錶也令人驚艷，除了璀璨耀眼的L’Heure du Diamant系列鑽錶，品牌也凸顯創意設計，打造面盤會隨時間推移而展現四季更迭的Four Season腕錶，以珍珠母貝拼貼工藝呈現橘色象徵秋季、藍色代表冬季、綠色喚醒春日、黃色則映照盛夏，饒富詩意。而論浪漫設計，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）是佼佼者，旗下Lady Arpels Jour Nuit腕錶隨著時間推移上演太陽與月亮流轉畫面，相當迷人。

▲▼Chopard,VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Lady Arpels Jour Nuit腕錶，3,020,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

▲▼Chopard,VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Lady Arpels Jour Nuit腕錶隨著時間推移上演太陽與月亮流轉畫面。

蕭邦, Chopard, 梵克雅寶

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

