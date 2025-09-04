雅典錶精緻琺瑯襯創意機芯　攜手音響品牌造響亮單問錶

▲雅典FREAK Ｘ玫瑰金琺瑯腕錶限量120只，1,477,000元。（圖／雅典錶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士雅典錶（Ulysse Nardin）即日起至15日於寶鴻堂鐘表台北旗艦店舉辦「雅典錶生為不同2025年系列新品鑑賞會」，展出限量的FREAK X奇想系列玫瑰金琺瑯腕錶與潛水系列DIVER腕錶錘頭鯊特別款，以及突破聲學技術結構的BLAST單問報時腕錶，彰顯品牌創意設計、精湛製錶與琺瑯工藝。

限量120只的FREAK X奇想系列玫瑰金琺瑯腕錶集雅典錶三大特色於一身，可旋轉小時盤設計為工藝大師們帶來極大挑戰，因為包含了多個螺絲固定裝置，琺瑯製作更為複雜，完美呈現雅典錶標誌性的藍色琺瑯面盤，同時鐫刻太陽放射紋圖案更顯精緻，更加凸顯旋轉卡羅素機芯。





▲雅典BLAST單問報時腕錶，3,868,000元。

錶展另一複雜錶焦點為BLAST單問報時腕錶，搭載雅典錶第一枚自製UN-621自動上鍊報時機芯，特色是與品牌創辦人孫輩經營的法國著名音響品牌帝瓦雷合作，為機芯加了一片鈦金屬薄膜，採用特別設計的扭臂系統，將音簧底部與覆上網格防止因擠壓變形的薄膜相連，有效增加報時音量。





▲雅典潛水系列DIVER腕錶錘頭鯊特別款限量300只，369,000元。

台北101購物中心則聯合14個名錶品牌，舉辦第13屆Taipei 101 World Masterpiece 頂級珠寶腕錶大賞，展期至10日，參展的HUBLOT展出首款搭載全方形橋板結構的陀飛輪錶SQUARE BANG陀飛輪四日動力儲存腕錶，黑色方形錶殼以3D碳纖維打造，面盤透出具96小時動力儲存的MHUB6023手動上鍊鏤空機芯，完美融合科技與美學。







▲HUBLOT SQUARE BANG 陀飛輪四日動力儲存腕錶，3,226,000元。（圖／HUBLOT提供）