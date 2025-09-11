陳漢典獻卡地亞鑽戒套牢Lulu　1克拉頂級款上看150萬

▲陳漢典（左）與Lulu無預警拋出震撼彈宣布要結婚了。（圖／翻攝sunnygirl800424 IG）

記者陳雅韻／台北報導

恭喜Lulu（黃路梓茵）與陳漢典要結婚了！34歲Lulu今（11日）中午無預警拋出震撼彈，宣布她和41歲老搭檔陳漢典攜手邁向人生新旅程，保證「這次不是《大熱門》的企劃，我們兩個是真的要結婚了」，附上陳漢典拿著戒指紅盒、她曬無名指鑽戒的可愛照片，此紅盒精品迷都不陌生，正是法國珠寶品牌卡地亞（Cartier）的珠寶盒，小倆口未透露鑽戒細節，但卡地亞若4C條件都是最頂級的1克拉鑽戒，價格上看150萬元。

▲陳漢典（左）手捧卡地亞紅盒而Lulu大秀求婚鑽戒。（圖／翻攝sunnygirl800424 IG）

Lulu與陳漢典宣布結婚喜訊的照片中，兩人都穿著白色服裝搭配丹寧褲或丹寧背心，風格清新自然，陳漢典手拿卡地亞紅盒獻給Lulu，Lulu則已笑瞇了眼大秀求婚鑽戒，幸福洋溢。

▲卡地亞問世超過百年的Solitaire 1895系列鑽戒最受準新人喜愛。（圖／翻攝卡地亞官網）

卡地亞求婚鑽戒是不少名流明星的首選品牌，台灣銀幕夫妻檔胡宇威與陳庭妮、劉冠廷與孫可芳的求婚鑽戒，都選擇卡地亞最熱賣的Solitaire 1895系列鑽戒，此問世超過百年的系列由四枚鑲爪固定主鑽，每枚鑲座皆精細設計以全面顯露品牌精選的主鑽特色，並為鑲爪等貴金屬內外進行鏡面拋光，以增強光線折射效果，讓主鑽展現極致耀眼光彩而大受歡迎。