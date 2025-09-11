fb ig video search mobile ETtoday

陳漢典獻卡地亞鑽戒套牢Lulu　1克拉頂級款上看150萬

>

▲▼Lulu婚戒 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲陳漢典（左）與Lulu無預警拋出震撼彈宣布要結婚了。（圖／翻攝sunnygirl800424 IG）

記者陳雅韻／台北報導

恭喜Lulu（黃路梓茵）與陳漢典要結婚了！34歲Lulu今（11日）中午無預警拋出震撼彈，宣布她和41歲老搭檔陳漢典攜手邁向人生新旅程，保證「這次不是《大熱門》的企劃，我們兩個是真的要結婚了」，附上陳漢典拿著戒指紅盒、她曬無名指鑽戒的可愛照片，此紅盒精品迷都不陌生，正是法國珠寶品牌卡地亞（Cartier）的珠寶盒，小倆口未透露鑽戒細節，但卡地亞若4C條件都是最頂級的1克拉鑽戒，價格上看150萬元。

▲▼Lulu婚戒 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲陳漢典（左）手捧卡地亞紅盒而Lulu大秀求婚鑽戒。（圖／翻攝sunnygirl800424 IG）

Lulu與陳漢典宣布結婚喜訊的照片中，兩人都穿著白色服裝搭配丹寧褲或丹寧背心，風格清新自然，陳漢典手拿卡地亞紅盒獻給Lulu，Lulu則已笑瞇了眼大秀求婚鑽戒，幸福洋溢。

▲▼Lulu婚戒 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲卡地亞問世超過百年的Solitaire 1895系列鑽戒最受準新人喜愛。（圖／翻攝卡地亞官網）

卡地亞求婚鑽戒是不少名流明星的首選品牌，台灣銀幕夫妻檔胡宇威與陳庭妮、劉冠廷與孫可芳的求婚鑽戒，都選擇卡地亞最熱賣的Solitaire 1895系列鑽戒，此問世超過百年的系列由四枚鑲爪固定主鑽，每枚鑲座皆精細設計以全面顯露品牌精選的主鑽特色，並為鑲爪等貴金屬內外進行鏡面拋光，以增強光線折射效果，讓主鑽展現極致耀眼光彩而大受歡迎。

►潤娥《暴君的廚師》開紅盤喜洋洋　戴紅葫蘆耳環好俏麗

►李奧納多勞力士特別版上手羨煞錶迷　絕配Dior紳士造型

關鍵字：

Lulu, 陳漢典, Cartier, 卡地亞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

CITIZEN海洋色女錶點綴鑽石泡泡　光動能設計喚起保育心

CITIZEN海洋色女錶點綴鑽石泡泡　光動能設計喚起保育心

汶萊王子妃富貴姊妹淘聚會　出動LV頂規鱷魚皮包

汶萊王子妃富貴姊妹淘聚會　出動LV頂規鱷魚皮包

李奧納多勞力士特別版上手羨煞錶迷　絕配Dior紳士造型

李奧納多勞力士特別版上手羨煞錶迷　絕配Dior紳士造型

摩納哥小公主私服都是上萬元Dior　大耳狗書包洩童心 凱特王妃學院風造型驚喜現身　領教威廉吃布朗尼的堅持 網壇球王LV配勞力士帥翻　球后閃耀AP全鑽錶 Rosé別針裝秀怪誕美學　Tiffany珠寶助陣耀眼動人 天梭表方形女錶精緻迷人　萬元出頭價格吸引小資女 Lisa入手愛馬仕夢幻包　總店造型柏金包身價逾500萬 只賣一天的Swatch史努比錶又來了　月相的爆米花呼應「玉米月」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面