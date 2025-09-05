fb ig video search mobile ETtoday

只賣一天的Swatch史努比錶又來了　月相的爆米花呼應「玉米月」

▲▼ Swatch,Uniqlo 。（圖／公關照）

▲Swatch 慶祝9月豐收月推出MISSION TO EARTHPHASE–MOONSHINE GOLD 腕錶，將於8日限期一天發售，12,150元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch限時發售一天的史努比錶又來了！8日將開賣最新MISSION TO EARTHPHASE–MOONSHINE GOLD 腕錶，設計靈感源自9月的滿月被稱為「豐收月」或「玉米月」，因此在面盤2時位置的月相顯示中的其中一輪月亮上，呈現金黃玉米粒點效果，並裝飾爆米花盒圖案，可愛設計讓錶迷荷包又要失守了。

▲Swatch MISSION TO EARTHPHASE–MOONSHINE GOLD 腕錶，月相顯示中的一輪月亮呈現爆米花圖案。

MISSION TO EARTHPHASE–MOONSHINE GOLD 腕錶以Bioceramic 生物陶瓷材質打造，融入歐米茄（OMEGA）超霸登月錶細節，並採用海軍藍配色呼應宇宙意象，面盤10時位置設有「地相顯示」，下方則是史努比與好友Woodstock 坐於月球之上仰望地球的插圖，隱藏一段僅在紫外光下可見的幽默文字，此俏皮錶款將於8日於Swatch西門町形象店與台北101概念店限量發售一天，每人每間門市限購一只，售完為止。

▲▼ Swatch,Uniqlo 。（圖／公關照）

▲Uniqlo PEANUTS UT印花T恤，490元。（圖／翻攝Uniqlo官網）

史努比跨足時尚圈除了出現在歐米茄與Swatch錶上，也是Uniqlo熱愛的主題之一，從夏季的短袖UT印花T恤到最新秋裝的長袖休閒上衣，都可見史努比與PEANUTS角色的身影，中性設計讓男女粉絲都能輕鬆駕馭。

▲▼ Swatch,Uniqlo 。（圖／公關照）

▲Uniqlo男女適穿 PEANUTS 印花休閒上衣，990元。

Swatch, OMEGA, Uniqlo

