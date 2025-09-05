凱特王妃秋裝亮相　擊掌小朋友母愛爆棚

▲英國王儲威廉（左二）與妻子凱特王妃（右三）一同造訪自然歷史博物館。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國王儲威廉與妻子凱特王妃4日一同造訪自然歷史博物館，參觀了博物館全新打造的花園，久未露面的凱特王妃身穿白襯衫搭配Ralph Lauren俐落的粗花呢西裝外套，下身則是黑色剪裁合身的長褲，並穿上Pretty Ballerinas麂皮樂福鞋，輕鬆中不失優雅，完美示範秋季穿搭。





▲突如其來的大雨讓凱特王妃與急著躲雨的小朋友們笑開懷。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

威廉夫婦長久以來經常以風格一致的穿著公開露面，與活動中常穿著相似剪裁與色系的服裝，此次自然歷史博物館行程也不例外，夫婦倆都穿敞開領口的襯衫、西裝外套以及黑色長褲參觀博物館全新打造的花園，並與正學習如何在都市中提升生物多樣性的年輕人會面。





▲凱特王妃親切與小朋友擊掌打招呼。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

這座花園以及「國家自然教育公園計畫」（National Education Nature Park）是自然歷史博物館「都市自然運動」（Urban Nature Movement）的一部分，旨在幫助人們與自然建立更深的聯繫，增強他們保護自然的信心，並投入於更綠色的未來。凱特王妃在行程中母愛爆棚，不僅與小朋友開心擊掌，遇上突如其來的大雨急著躲雨的學生，她藏不住關愛的眼神與笑意，相當親民。