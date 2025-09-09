李奧納多勞力士特別版上手羨煞錶迷　絕配Dior紳士造型

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 李奧納多迪卡皮歐 。（圖／翻攝IG）

▲李奧納多狄卡皮歐出席新電影《一戰再戰》首映會，穿Dior西裝搭勞力士錶。（圖／Dior提供）

記者陳雅韻／台北報導

由影史首位橫掃三大影展導演獎的名導保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）自編自導自製電影《一戰再戰》將於9月底上映，集結奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、西恩潘（Sean Penn）與班尼西歐岱托羅（Benicio Del Toro）華麗陣容演出，備受影迷期待。近日一行人展開宣傳之旅，李奧納多狄卡皮歐穿著Dior西裝搭配代言品牌勞力士（Rolex）熱門錶，帥氣模樣與片中的老爸形象大相逕庭。

李奧納多狄卡皮歐於《一戰再戰》首映會，穿著Dior經典深灰色羊毛西裝，搭配白色棉質襯衫與黑色皮革德比鞋，展現低調但好質感的紳士品味，他搭配的錶款則讓錶迷羨慕不已，因為是勞力士（Rolex）2023年紀念利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）百年慶典的紀念版Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶，是超難搶的熱門款式。

▲▼ 李奧納多迪卡皮歐 。（圖／翻攝IG）

▲李奧納多狄卡皮歐戴勞力士2023年推出的利曼24小時耐力賽百年紀念版Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶。（圖／勞力士提供）

勞力士利曼24小時耐力賽百年紀念版Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶的4大特色吸引力十足，包括保羅紐曼（Paul Newman）Daytona特色的計時盤上復古方格時骰子面、計時盤從12小時變成24小時指示、測速計外圈數字「100」以紅色標示向百年歷史的利曼24小時耐力賽致敬，以及Daytona難得的透明錶背設計，讓擔任代言人的李奧納多狄卡皮歐愛不釋手。
 

關鍵字：

李奧納多狄卡皮歐, Dior, Rolex, 勞力士

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

