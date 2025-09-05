風Luxury／日內瓦錶展聯名錶齊發　TAG Heuer創新游絲秀三大優勢

▲TAG Heuer Monaco TH-Carbonspring前衛碳游絲飛返計時腕錶（左），Carrera Extreme Sport TH-Carbonspring前衛碳游絲陀飛輪計時腕錶。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2025 Geneva Watch Days日內瓦錶展自4日至7日登場，包括寶格麗（BVLGARI）、TAG Heuer、Oris等66個品牌共襄盛舉，發布下半年度新作。寶格麗與Oris都以聯名形式激盪出新火花，TAG Heuer則發表專利獨家技術--TH-Carbonspring 前衛碳游絲，具抗磁性、抗震性與輕量三大優勢，有效提升機械錶的精準度與穩定性。





▲TAG Heuer Lab自主研發推出全新專利獨家技術TH-Carbonspring前衛碳游絲。

TAG Heuer LAB歷經10年研發的革命性設計TH-Carbonspring 前衛碳游絲，率先使用在Monaco TH-Carbonspring前衛碳游絲飛返計時腕錶 與Carrera 系列Extreme Sport TH-Carbonspring前衛碳游絲陀飛輪計時腕，兩款新作均配備未來感外型，採用品牌長期投入研發的高科技鍛造碳錶殼與特別訂製的碳纖維細節，最特別的設計正是鍛造碳面盤上的螺旋紋飾，其造型猶如游絲的蝸形而非完美圓環，完美呼應錶款的創新內在。





▲寶格麗與李禹煥聯名的OCTO FINISSIMO限量版腕錶。（圖／寶格麗提供）

在超薄錶領域佔有一席之地的寶格麗，為代表作Octo Finissimo 賦予新意，邀韓籍旅日藝術家李禹煥聯手打造 限量150只的聯名腕錶，設計靈感源自李禹煥藝術中的核心主題：岩石的穩固靜止，與鏡面反射的無限延展之間的張力，因此採用鏡面面盤搭配黑色指針，鈦金屬錶殼與錶鍊均以手工特殊處理展現如岩石般的表面紋理。





▲限量250只的ORIS X BWD高度測量限量腕錶，238,000元。

Oris則於Geneva Watch Days錶展與英國客製化腕錶工作室Bamford Watch Department攜手打造的ProPilot Altimeter “Mission Control”限量錶，以太空任務之旅為靈感，因為ProPilot Altimeter腕錶至今依然是目前唯一將自動機械機芯與機械高度計結合的腕錶，可測量最高19,700英尺的海拔高度，此限量250只錶款以亮黃、萊姆綠與紅色裝飾受1980年代球鞋文化啟發，復古又帶著科幻氣息。

