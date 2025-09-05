fb ig video search mobile ETtoday

Lisa入手愛馬仕夢幻包　總店造型柏金包身價逾500萬

>

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa秀愛馬仕夢幻包款之一的Faubourg柏金包「夜」版本。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員Lisa雖然時尚代言滿滿，但她似乎享有穿搭的高度自由，近期頻頻曬不簽代言人也不打名人牌的法國殿堂級品牌愛馬仕（HERMÈS），最新曝光的包款是不少藏家心中的夢幻款—以愛馬仕巴黎福寶大道24號旗艦店為靈感的Faubourg柏金包，於國際拍賣會上身價超過500萬元。

愛馬仕於2019年首度推出Faubourg柏金包 ，巧妙將巴黎旗艦店建築的富麗氣派於底長20公分的柏金包上呈現，而色系以「日」與「夜」為主題，2021年再推雪白與午夜黑款式，Lisa收藏的款式為藍色的「夜」版本，包上的小櫥窗配有橘色 Swift小牛皮遮陽篷，形成鮮明對比。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa遊東京背LV Speedy P9 Bandoulière 25紅色包款，312,000元。圖／翻攝lalalalisa_m IG）

雖然近期狂曬愛馬仕柏金包、凱莉包，Lisa旅行時仍少不了代言品牌LV（Louis Vuitton，路易威登），遊日本時背著LV以小牛皮製但營造出Monogram帆布效果的Speedy P9 Bandoulière 25 Monogram Leather包，她選擇紅色款式搭配夢奇奇Monchhichi公仔，吸睛度百分百。
 

►Lisa的12萬番茄包卡哇伊　俏皮設計出自網路迷因

►Lisa私服不改火辣本色　曬270萬愛馬仕珠寶錶吸睛

關鍵字：

Lisa, 愛馬仕, Hermes, LV, Louis Vuitton

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王妃秋裝亮相　擊掌小朋友母愛爆棚

凱特王妃秋裝亮相　擊掌小朋友母愛爆棚

舒淇威尼斯小露蠻腰又美又帥　卡地亞珠寶添氣勢

舒淇威尼斯小露蠻腰又美又帥　卡地亞珠寶添氣勢

珠寶店竟有寵物休憩區　Boucheron新店致敬品牌寵貓

珠寶店竟有寵物休憩區　Boucheron新店致敬品牌寵貓

雅典錶精緻琺瑯襯創意機芯　攜手音響品牌造響亮單問錶 羅馬鋪路石變身時髦首飾　APM Monaco為秋季穿搭添亮點 任達華高顏值學霸女兒接棒　露美背秀歐米茄當品牌之友 IWC認證古董錶開賣　保固長達8年 G-SHOCK 20萬頂規錶限量500只　日本職人手工鎚起紋路獨一無二 Tiffany石上鳥珠寶更親民　羽翼耳環變出4種戴法 Lisa的12萬番茄包卡哇伊　俏皮設計出自網路迷因

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面