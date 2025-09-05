Lisa入手愛馬仕夢幻包　總店造型柏金包身價逾500萬

▲Lisa秀愛馬仕夢幻包款之一的Faubourg柏金包「夜」版本。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員Lisa雖然時尚代言滿滿，但她似乎享有穿搭的高度自由，近期頻頻曬不簽代言人也不打名人牌的法國殿堂級品牌愛馬仕（HERMÈS），最新曝光的包款是不少藏家心中的夢幻款—以愛馬仕巴黎福寶大道24號旗艦店為靈感的Faubourg柏金包，於國際拍賣會上身價超過500萬元。

愛馬仕於2019年首度推出Faubourg柏金包 ，巧妙將巴黎旗艦店建築的富麗氣派於底長20公分的柏金包上呈現，而色系以「日」與「夜」為主題，2021年再推雪白與午夜黑款式，Lisa收藏的款式為藍色的「夜」版本，包上的小櫥窗配有橘色 Swift小牛皮遮陽篷，形成鮮明對比。





▲Lisa遊東京背LV Speedy P9 Bandoulière 25紅色包款，312,000元。圖／翻攝lalalalisa_m IG）

雖然近期狂曬愛馬仕柏金包、凱莉包，Lisa旅行時仍少不了代言品牌LV（Louis Vuitton，路易威登），遊日本時背著LV以小牛皮製但營造出Monogram帆布效果的Speedy P9 Bandoulière 25 Monogram Leather包，她選擇紅色款式搭配夢奇奇Monchhichi公仔，吸睛度百分百。

