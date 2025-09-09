fb ig video search mobile ETtoday

網壇球王LV配勞力士帥翻　球后閃耀AP全鑽錶

▲▼ 美網男女冠軍 。（圖／ＣＦＰ）

▲艾卡拉茲穿LV服裝搭配勞力士錶，開心抱著美國網球公開賽冠軍獎盃。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

2025美國網球公開賽於上周末落幕，西班牙「阿卡」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與白俄羅斯女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）分別奪下男子單打與女子單打冠軍，兩人穩坐世界排名第一寶座，賽後球王、球后上節目接受訪問，展現球場外的時尚穿搭，陪伴奪冠的名錶也戴牢牢，艾卡拉茲戴著勞力士（Rolex）Daytona金錶，莎芭蓮卡手腕則閃耀AP（Audemars Piguet，愛彼）全鑽錶。

▲▼Rolex,AP 。（圖／公關照）

▲艾卡拉茲戴的勞力士綠松石藍漆面錶面的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K金腕錶，1,291,000元。（圖／勞力士提供）

擔任LV（Louis Vuitton，路易威登）大使的艾卡拉茲，抱回美國網球公開賽男單冠軍獎盃後，穿著LV服裝跑宣傳，他同時是勞力士代言人，今年伴他四處征戰的錶款正是品牌今年新作綠松石藍漆面錶面的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K金腕錶，已成為他的幸運錶。

▲▼ 美網男女冠軍 。（圖／ＣＦＰ）

▲莎芭蓮卡帶著美國網球公開賽冠軍獎盃上脫口秀節目，手腕上的AP鑽錶很搶鏡。（圖／CFP）

球后莎芭蓮卡則是AP錶的擁護者，無論是在球場上的頒獎典禮，或是換上洋裝參加脫口秀節目，她都搭配AP皇家橡樹系列自動計時碼錶全鑽款，此款18K玫瑰金打造的41毫米錶款從面盤、錶圈到鍊帶都鑲滿明亮式切割美鑽，共鑲有632顆重約5.16克拉鑽石，璀璨奪目。

▲▼Rolex,AP 。（圖／公關照）

▲莎芭蓮卡戴的AP皇家橡樹系列自動計時碼錶全鑽款。（圖／AP提供）

美國網球公開賽, 艾卡拉茲, Rolex, 勞力士, 莎芭蓮卡, AP, Audemars Piguet

