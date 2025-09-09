Rosé別針裝秀怪誕美學　Tiffany珠寶助陣耀眼動人

▲Rosé 在MTV音樂錄影帶大獎會後派對換上英國品牌Dilara Findikoglu別針洋裝。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

韓人氣女團 BLACKPINK 成員Rosé於MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards, VMAs）以＜APT.＞奪下年度歌曲大獎，一襲Oscar de la Renta 2026春季系列奶油黃亮片流蘇禮服驚豔全場，她參加會後派對換上第二套造型，穿著白色別針洋裝再度成功聚焦，因為身上上百個別針隨著她走動而輕晃，相當吸睛。

Rosé所穿的別針洋裝從肩帶到胸口，串連許多別針，裙襬處也點綴許多別針，讓剪裁優美的白洋裝頓時多了幾分酷味，此別出心裁的設計出自土耳其裔英國設計師Dilara Findikoglu的同名品牌，她以怪誕與歌德風格設計著稱，因此在優雅洋裝中注入叛逆氣息，彰顯個性美。





▲Rosé 搭配Bird on a Rock by Tiffany石上鳥珠寶系列Wings寬版手環， 1,750,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）

Rosé參加MTV音樂錄影帶大獎活動，都搭配代言品牌Tiffany & Co.最新上市的Bird on a Rock by Tiffany石上鳥系列Wings垂墜式鑽石耳環與鉑金手環，兩款均呈現鳥兒層層羽毛飛揚的姿態，璀璨動人。



▲Rosé 在Bird on a Rock by Tiffany石上鳥珠寶系列Wings垂墜式耳環，1,020,000元。