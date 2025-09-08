fb ig video search mobile ETtoday

Rosé金色流蘇禮服超仙！＜APT.＞奪年度歌曲　拎上紅底鞋成最大贏家

記者鮑璿安 ／綜合報導

韓人氣女團 BLACKPINK 成員 Rosé 在2025年MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards, VMAs）以＜APT.＞奪下年度歌曲大獎，寫下個人里程碑！而她當天的時尚造型自然是眾多粉絲們視線關注的焦點，以一襲金色亮片流蘇禮服搭配Christian Louboutin高跟鞋，可以說是仙氣滿滿，經典又優雅令人印象深刻。

▲▼ BLACKPINK 成員 Rosé 。（圖／路透）

▲▼ BLACKPINK 成員 Rosé 。（圖／路透）

▲BLACKPINK 成員 Rosé 在2025年MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards, VMAs）以＜APT.＞奪下年度歌曲大獎。（圖／路透）

Rosé此次身穿一襲金色亮片流蘇禮服，貼身剪裁襯托出纖細身形，垂墜的流蘇隨步伐搖曳，展現耀眼與靈動兼具的氣場，同時也呼應她的標誌性金髮長髮，打造出一種協調不失奢華的氛圍。

▲▼ BLACKPINK 成員 Rosé 。（圖／路透）

▲ Rosé腳上搭配的 Christian Louboutin So Kate 高跟鞋，更為整體造型畫龍點睛 。（圖／路透）

▲▼ Christian Louboutin So Kate 高跟鞋， 。（圖／品牌提供）

而她腳上搭配的 Christian Louboutin So Kate 高跟鞋，更為整體造型畫龍點睛，這雙 So Kate 高跟鞋以其極致纖細的鞋型聞名。Rosé 選擇裸膚色亮面漆皮款，優雅的尖頭設計與 120mm 高細跟，完美延伸腿部線條，使她在流光溢彩的紅毯上顯得更高挑挺拔。鞋身的漆皮材質在燈光下折射出柔美光澤，搭配 Louboutin 經典的紅底設計，既低調又無可忽視。珠寶方面則是來自Tiffany & Co.「石上鳥」系列，點綴出璀璨的光澤感，與手中的獎杯相互輝映。

BLACKPINK, Rosé, MTV音樂錄影帶大獎, 时尚, 音樂

