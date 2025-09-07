fb ig video search mobile ETtoday

天梭表方形女錶精緻迷人　萬元出頭價格吸引小資女

>

▲▼ Tissot,Citizen 。（圖／公關照）

▲天梭SRV系列方形玫瑰金PVD皮帶錶（左）13,000元，紅色皮帶錶11,200元。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶品牌TISSOT（天梭表）以1975年矩形女錶為靈感，發表融入裝飾藝術（Art Deco）風格SRV系列方形女錶系列，名稱源自三個關鍵元素：S代表Sapphire（藍寶石水晶鏡面）、R代表Rectangle（矩形切角錶殼），V則取自羅馬數字5，象徵5巴（50米）防水性能，結合高精準度並配備EOL電池壽命提示功能石英機芯，讓女性能在多重身份之間切換自如、從容優雅，5款新錶價格約萬元出頭，讓小資女更容易入手。

▲▼ Tissot,Citizen 。（圖／公關照）

▲法國名模艾葛莎泰西耶佩戴天梭藍面款的SRV系列方形精鋼鍊帶錶，12,700元。

天梭SRV系列共推出5款設計，包括銀色與午夜藍面盤的精鋼鍊帶款、酒紅色皮革錶帶款，以及搭配珍珠母貝面盤與鑽石時標的高級質感款式。錶殼材質涵蓋玫瑰金PVD與黃金PVD等，並配備快拆式錶帶設計，方便穿戴者依造型靈活更換。

▲▼ Tissot,Citizen 。（圖／公關照）

▲天梭SRV系列方形精鋼鍊帶錶，12,700元。

日系品牌CITIZEN則鍾愛櫻花主題設計，新款全球電波時計錶款「mizu collection」ES9467-89N以Sakura pink櫻花粉紅金錶殼與錶帶，搭配漸層淡粉色調的蝶貝面盤，從4時至11時位置櫻花隨微風吹拂而搖擺的圖案連綿，層層疊染數種粉紅色調的櫻花圖騰更與7時位置點綴的花瓣造型時標，以及秒針尾端的櫻花花瓣造型相互呼應，配上培育鑽石與葉形時標，構成一片浪漫景致。

▲▼ Tissot,Citizen 。（圖／公關照）

▲CITIZEN全球電波時計錶款「mizu collection」ES9467-89N以春櫻紛飛的浪漫景致為設計靈感，41,900元。（圖／CITIZEN提供）

►只賣一天的Swatch史努比錶又來了　月相的爆米花呼應「玉米月」

►G-SHOCK 20萬頂規錶限量500只　日本職人手工鎚起紋路獨一無二

關鍵字：

天梭表, TISSOT, Citizen

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa入手愛馬仕夢幻包　總店造型柏金包身價逾500萬

Lisa入手愛馬仕夢幻包　總店造型柏金包身價逾500萬

只賣一天的Swatch史努比錶又來了　月相的爆米花呼應「玉米月」

只賣一天的Swatch史努比錶又來了　月相的爆米花呼應「玉米月」

風Luxury／日內瓦錶展聯名錶齊發　TAG Heuer創新游絲秀三大優勢

風Luxury／日內瓦錶展聯名錶齊發　TAG Heuer創新游絲秀三大優勢

凱特王妃秋裝亮相　擊掌小朋友母愛爆棚 舒淇威尼斯小露蠻腰又美又帥　卡地亞珠寶添氣勢 珠寶店竟有寵物休憩區　Boucheron新店致敬品牌寵貓 雅典錶精緻琺瑯襯創意機芯　攜手音響品牌造響亮單問錶 羅馬鋪路石變身時髦首飾　APM Monaco為秋季穿搭添亮點 任達華高顏值學霸女兒接棒　露美背秀歐米茄當品牌之友 IWC認證古董錶開賣　保固長達8年

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面