天梭表方形女錶精緻迷人　萬元出頭價格吸引小資女

▲天梭SRV系列方形玫瑰金PVD皮帶錶（左）13,000元，紅色皮帶錶11,200元。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶品牌TISSOT（天梭表）以1975年矩形女錶為靈感，發表融入裝飾藝術（Art Deco）風格SRV系列方形女錶系列，名稱源自三個關鍵元素：S代表Sapphire（藍寶石水晶鏡面）、R代表Rectangle（矩形切角錶殼），V則取自羅馬數字5，象徵5巴（50米）防水性能，結合高精準度並配備EOL電池壽命提示功能石英機芯，讓女性能在多重身份之間切換自如、從容優雅，5款新錶價格約萬元出頭，讓小資女更容易入手。





▲法國名模艾葛莎泰西耶佩戴天梭藍面款的SRV系列方形精鋼鍊帶錶，12,700元。

天梭SRV系列共推出5款設計，包括銀色與午夜藍面盤的精鋼鍊帶款、酒紅色皮革錶帶款，以及搭配珍珠母貝面盤與鑽石時標的高級質感款式。錶殼材質涵蓋玫瑰金PVD與黃金PVD等，並配備快拆式錶帶設計，方便穿戴者依造型靈活更換。





▲天梭SRV系列方形精鋼鍊帶錶，12,700元。

日系品牌CITIZEN則鍾愛櫻花主題設計，新款全球電波時計錶款「mizu collection」ES9467-89N以Sakura pink櫻花粉紅金錶殼與錶帶，搭配漸層淡粉色調的蝶貝面盤，從4時至11時位置櫻花隨微風吹拂而搖擺的圖案連綿，層層疊染數種粉紅色調的櫻花圖騰更與7時位置點綴的花瓣造型時標，以及秒針尾端的櫻花花瓣造型相互呼應，配上培育鑽石與葉形時標，構成一片浪漫景致。





▲CITIZEN全球電波時計錶款「mizu collection」ES9467-89N以春櫻紛飛的浪漫景致為設計靈感，41,900元。（圖／CITIZEN提供）