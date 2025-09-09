摩納哥小公主私服都是上萬元Dior　大耳狗書包洩童心

▲摩納哥親王阿爾貝二世與夏琳王妃帶著龍鳳胎兒女參加象徵夏季尾聲的傳統野餐活動。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥親王阿爾貝二世日前與妻子夏琳王妃帶著龍鳳胎兒女，出席在安托瓦內特公主公園舉辦的摩納哥式野餐，此傳統活動可追溯至20世紀中葉，象徵夏季的結束，時尚指標人物夏琳王妃身穿Oscar de La Renta不對稱剪裁白色洋裝，女兒Gabriella公主則穿上萬元的Baby Dior花園意象的秋季新款洋裝現身，母女倆的造型完美呼應夏末野餐氛圍。





▲Gabriella公主（右）身穿Dior秋季系列花園圖案洋裝。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

被爸媽捧在手掌心的Gabriella公主，循著媽媽夏琳王妃的時尚品味，從小童裝都出自國際一線品牌，此次參加摩納哥年度野餐活動，身穿Baby Dior靈感源自迪奧先生花園的「魔法森林」圖騰洋裝，採用象牙白純棉府綢製成，搭配多彩印花設計，在腰部點綴著一枚淡金色的Dior 蜜蜂刺繡，搭配同品牌涼鞋，優雅小淑女姿態相當吸睛。





▲摩納哥親王阿爾貝二世與夏琳王妃與兒女一起迎接開學日。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

雖然私服都是高奢品牌，但Gabriella公主畢竟是10歲小女孩，開學日還是選擇背上日本三麗鷗熱門角色大耳狗圖案的背包當書包，她的龍鳳胎弟弟則背上電玩Roblox背包上學，展現天真無邪的童心。





▲Gabriella公主（左）的書包為三麗鷗大耳狗圖案，Jacques王子則背著電玩Roblox背包。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）