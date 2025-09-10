潤娥《暴君的廚師》開紅盤喜洋洋　戴紅葫蘆耳環好俏麗

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ Qeelin 。（圖／公關照）

▲潤娥（左）與李彩玟主演《暴君的廚師》收視亮眼。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由潤娥與李彩玟主演的Netflix韓劇《暴君的廚師》收視表現亮眼，劇中飾演米其林主廚的潤娥意外穿越到朝鮮時代宮廷，與飾演暴君燕熙君李獻的李彩玟有精彩的對手戲，創造出滿滿的CP感。戲外兩人也展現好情誼，宣傳時頻頻合體自拍，潤娥所戴的華人珠寶品牌Qeelin珠寶也跟著搶鏡了。

▲▼ Qeelin 。（圖／公關照）

▲潤娥穿紅洋裝搭配Qeelin Wulu 18K玫瑰金鑽石及紅瑪瑙耳環小型款，135,000元。

潤娥在《暴君的廚師》宣傳期穿黑色蝴蝶結點綴的紅色洋裝模樣俏麗，耳際也有一抹亮眼紅，原來是她代言的Qeelin標誌性Wulu 18K玫瑰金鑽石及紅瑪瑙耳環，美鑽勾勒出葫蘆輪廓也襯托紅瑪瑙，戴單邊耳環更時髦。

▲▼ Qeelin 。（圖／公關照）

▲潤娥穿香奈兒2025/26 秋冬前導系列套裝搭配Qeelin珠寶宣傳新劇。

▲▼ Qeelin 。（圖／公關照）

▲潤娥搭配的Qeelin Wulu Eternity 18K 白金全鑽小八福戒指，225,500元。

另一套優雅裝扮，潤娥選穿香奈兒（CHANEL）2025/26 秋冬前導系列格紋短版外套搭配及膝裙，展現典雅風格，她同時搭配Qeelin Wulu Eternity 18K白金鑽石圈形耳環與全鑽小八福戒指，讓整體造型更顯精緻。

▲▼ Qeelin 。（圖／公關照）

▲潤娥同時佩戴Qeelin Wulu Eternity 18K白金鑽石圈形耳環，171,000元。

