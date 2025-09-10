汶萊王子妃富貴姊妹淘聚會　出動LV頂規鱷魚皮包

▲俄羅斯時尚部落客Mary Leest（左一）分享與好友聚會的照片，汶萊王子妃Anisha（右一）也現身。（圖／翻攝maryleest IG）



記者陳雅韻／台北報導

出身富豪之家的汶萊王子妃Anisha，去年初嫁給馬丁王子後夫唱婦隨、環遊世界，日前與俄羅斯時尚部落客Mary Leest等好友在西班牙相聚，一行人有默契都穿上白色系服裝搭配一線精品包，Anisha拎的是LV（Louis Vuitton，路易威登）喜馬拉雅鱷魚皮製的Capucines包。

▲汶萊王子妃Anisha（左二）帶著LV Capucines喜馬拉雅鱷魚皮包，姊妹淘各個也都拎愛馬仕或香奈兒包。（圖／翻攝maryleest IG）



2013年問世的Capucines包款，以LV於1854年在巴黎Rue Neuve-des-Capucines 開設的首間專門店命名，體現這個古老街區精湛的手製工藝並致敬品牌歷史，推出不同皮革、色彩、尺寸供選擇，甚至提供專屬個人化設計服務，汶萊王子妃Anisha所選的包款為喜馬拉雅鱷魚皮製的頂級之作。

▲汶萊馬丁王子（左）與Anisha遊義大利托斯卡尼時，Anisha帶愛馬仕喜馬拉雅柏金包。（圖／翻攝tmski IG）

喜馬拉雅鱷魚皮之名是指皮革獨特的色澤，漂染後鱷皮上出現的中間純淨白，向兩側漸變成灰色，猶如喜馬拉雅山脈上雪峰，工藝難度高因此身價不凡，愛馬仕（HERMÈS）喜馬拉雅鱷魚皮柏金包即為收藏家心中的夢幻逸品，超過500萬甚至上千萬元都有藏家爭相競標珍藏，汶萊王子妃Anisha也擁有。